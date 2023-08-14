 

В Белгородской, Курской областях и ДНР ранены мирные жители, в Херсонской атакован монастырь XVIII в.

В Белгородской области за сутки обстреляны или атакованы БПЛА: Белгород (повреждены два дома в частном секторе), Шебекино, Щетиновка, Журавлёвка, Соломино, Киселёво, Заречье-Второе, Пороз, Горьковский, Середа, хутора Балки и Панков. Ранения получили мужчина в Борисовском районе и десятилетняя девочка в Белгороде, которая гуляла на улице возле дома, в который врезался дрон.
До четырёх выросло число раненых при обстреле курского села Волфино. В понедельник украинцы весь день обстреливали Глушковский район Курской области: Волфино, Алексеевку, Тёткино.
В Херсонской области украинцы атаковали Корсунский женский монастырь XVIII века, а также общежитие и школу в селе Корсунка.
ДНР обстреливается дальнобойными ракетами (юг региона, ранен ребёнок в селе Юрьевка), пять человек ранены в Донецке.







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