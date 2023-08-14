В Белгородской, Курской областях и ДНР ранены мирные жители, в Херсонской атакован монастырь XVIII в.

В Белгородской области за сутки обстреляны или атакованы БПЛА: Белгород (повреждены
два дома в частном секторе), Шебекино, Щетиновка, Журавлёвка, Соломино, Киселёво, Заречье-Второе, Пороз, Горьковский, Середа, хутора Балки и Панков. Ранения
получили мужчина в Борисовском районе и десятилетняя девочка в Белгороде, которая гуляла на улице возле дома, в который врезался дрон.
До четырёх
выросло число раненых при обстреле курского села Волфино. В понедельник украинцы весь день обстреливали
Глушковский район Курской области: Волфино, Алексеевку, Тёткино.
В Херсонской области украинцы атаковали
Корсунский женский монастырь XVIII века, а также общежитие и школу в селе Корсунка.