Украинцы атакуют российские регионы, раненые в Белгородской области

В Белгородской области украинскими дронами атакованы: Грайворон (ранен мужчина, повреждён коммерческий объект), Новая Таволжанка (ранен мужчина, повреждён частный дом), Муром (повреждены коммерческий объект, объект связи, частный дом), Богун-Городок (повреждён дом), Безымено (повреждён многоквартирный дом), Колотиловка (повреждён частный дом), Берёзовка (повреждён частный дом), Шебекино (повреждение ЛЭП, город частично без света), Шамино (повреждён грузовик).

Также украинские БПЛА атаковали Редкинский опытный завод в Тверской области. Один из беспилотников упал на крышу цеха №4 и взорвался. Второй был сбит силами противовоздушной обороны (ПВО), после чего упал возле цеха и взорвался. Третий дрон попытался атаковать территорию предприятия, в результате оказался поврежден трубопровод, начался пожар. Предприятие производит химическую продукцию для нужд российской авиации и космической отрасли.

ВСУ нанесли удар с дрона по сотрудникам "Коммунального сервиса Каховки", которые везли питьевую воду в село Софиевка Херсонской области (после теракта на Каховской ГЭС в селе напряжённое положение с водой). Софиевка без воды.

Из РСЗО обстрелян Токмак Запорожской области.







