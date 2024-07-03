 

За шесть месяцев 2024 года российский бюджет заплатил нефтяникам почти триллион рублей

 

Выплаты из российского бюджета нефтяным компаниям по топливному демпферу в июне составили 158,1 млрд рублей, в мае демпферные выплаты составили 201,7 млрд рублей; всего за январь-июнь 2024 года российский бюджет заплатил нефтяным компаниям почти триллион (986,9 млрд) рублей за то, чтобы они продавали топливо внутри РФ дешевле, чем вовне страны. 

При этом стоимость бензина марки АИ-92 в РФ выросла на 1,62 процента, до 55 710 рублей за тонну, бензин марки АИ-95 поднялся в цене на 1,19 процента, до 66 446 рублей. По сравнению с ценами год назад, когда начали появляться первые проблемы с дефицитом в российских регионах, бензин АИ-95 уже стоит дороже, а АИ-92 пока ещё торгуется ниже.

Поставки российской нефти в Индию достигли 2,13 миллиона баррелей в сутки, текущий объём поставок установил исторический рекорд. 


Объём Фонда национального благосостояния РФ на 1 июля 2024 года составил 12 трлн 601 млрд 672,4 млн рублей, на 1 июня он составлял 12 трлн 703 млрд 814,5 млн рублей. Таким образом, за июнь российский Фонд национального благосостояния сократился на 102 млрд рублей.

С января по май 2024 года поступления налогов в казну выросли до 22,3 триллиона рублей, в годовом выражении рост составил 32%. 


 

 


 

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