Погибший и раненые в Шебекине; в Курской области похищают людей; в Думе предложили отменить штрафы за превышение скорости в приграничье

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Мирный житель погиб и двое ранены при украинском обстреле белгородского Шебекина, повреждены административное здание и социальный объект. Из Пороза, Дроновки, Старого Хутора и Павловки отселяют людей, закрыт въезд в Вязовое. Обстреляны Шебекино, Новая Таволжанка, Первомайский, повреждены жилые дома и сельхозпредприятие. В Ракитянском районе вблизи села Илёк-Кошары дрон атаковал комбайн, ранен мужчина. В селе Теребрено пострадали два частных дома.
В Курской области обстрелом повреждены железнодорожные пути подо Льговом, также в городе обстреляны жилые дома, выехавших из Льгова людей призывают пока не возвращаться. Есть данные о сексуальном насилии на захваченной ВСУ части Курской области и похищении мирных жителей, вывозе их в неизвестном направлении. Сообщается о расстреле троих детей (пытавшихся эвакуироваться) в районе Малой Локни. Украинцы возводят оборонительные сооружения на территории Курской области.
В Думе предложили наконец отменить штрафы за превышение скорости в российском приграничье, где водителей по камерам продолжают штрафовать за превышение скорости, даже если они пытаются скрыться от дронов ВСУ. По заявлению МВД, в Курской области за это не штрафуют с 8 августа.
Второй день продолжается пожар на топливном складе в Каменском районе Ростовской области.
Двенадцатый день горят склады с топливом в Пролетарске Ростовской области, хотя площадь пожара сократилась.
Четыре беспилотника и три безэкипажных катера уничтожены в акватории Севастополя.
Два мирных жителя ранены в Алешках Херсонской области.
Глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал отменить ограничения на использование Украиной западного оружия и выделить Киеву системы противовоздушной обороны. 
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