Погибший и раненые в Шебекине; в Курской области похищают людей; в Думе предложили отменить штрафы за превышение скорости в приграничье

Мирный житель погиб
и двое ранены при украинском обстреле белгородского Шебекина, повреждены административное здание и социальный объект. Из Пороза, Дроновки, Старого Хутора и Павловки отселяют
людей, закрыт въезд в Вязовое. Обстреляны Шебекино, Новая Таволжанка, Первомайский, повреждены
жилые дома и сельхозпредприятие. В Ракитянском районе вблизи села Илёк-Кошары дрон атаковал комбайн, ранен мужчина. В селе Теребрено пострадали два частных дома.
В Думе предложили
наконец отменить штрафы за превышение скорости в российском приграничье, где водителей по камерам продолжают штрафовать за превышение скорости, даже если они пытаются скрыться от дронов ВСУ. По заявлению
МВД, в Курской области за это не штрафуют с 8 августа.
Двенадцатый день горят склады с топливом в Пролетарске Ростовской области, хотя площадь пожара сократилась
.
Четыре беспилотника и три безэкипажных катера уничтожены
в акватории Севастополя.
Два мирных жителя ранены
в Алешках Херсонской области.
Глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал
отменить ограничения на использование Украиной западного оружия и выделить Киеву системы противовоздушной обороны.