Погибший и раненые в Шебекине; в Курской области похищают людей; в Думе предложили отменить штрафы за превышение скорости в приграничье

В Курской области обстрелом

железнодорожные пути подо Льговом, также в городе

жилые дома, выехавших из Льгова людей призывают пока не возвращаться. Есть данные о

на захваченной ВСУ части Курской области и

, вывозе их в неизвестном направлении. Сообщается о

троих детей (пытавшихся эвакуироваться) в районе Малой Локни. Украинцы

на территории Курской области.