Украинцы атакуют российские регионы, раненые в Брянской области, эвакуация в Воронежской

Три человека ранены
при атаке ВСУ на село Курковичи в Брянской области, в том числе глава Стародубского муниципального округа Александр Подольный, который сам пытался тушить пожар
в одном из домовладений. Украинцы видели, что бьют по гражданским.
Два мирных жителя ранены
в Херсонской области (в Раденске и Голой Пристани), повреждены жилые дома, в Новой Каховке повреждено зернохранилище.
На въезде в курский Курчатов установлены блокопосты, въезд в город будет по регистрации
.
В Петровке Белгородской области из-за сброса украинцами взрывчатки сгорели
три частных дома. В Ясных Зорях ранен
мирный житель при сбросе боеприпаса на частный дом. Также атакованы хутор Церковный, Новостроевка-Первая, Борисовка, повреждён частный дом, сгорел легковой автомобиль, повреждён грузовик. Атакованы
Муром, Тишанка, сгорели и повреждены частные дома.
В Россошанском районе Воронежской области временно эвакуировали жителей двух населённых пунктов, поскольку после падения обломков украинского беспилотника возник пожар
вблизи взрывоопасных объектов.
В Каменском районе Ростовской области в результате атаки беспилотника начался пожар
на топливном складе.
Также в городе Котельнич Кировской области беспилотный летательный аппарат атаковал
ёмкость для хранения нефтепродуктов.