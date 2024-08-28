 

Украинцы атакуют российские регионы, раненые в Брянской области, эвакуация в Воронежской

Три человека ранены при атаке ВСУ на село Курковичи в Брянской области, в том числе глава Стародубского муниципального округа Александр Подольный, который сам пытался тушить пожар в одном из домовладений. Украинцы видели, что бьют по гражданским.
Два мирных жителя ранены в Херсонской области (в Раденске и Голой Пристани), повреждены жилые дома, в Новой Каховке повреждено зернохранилище. 
На въезде в курский Курчатов установлены блокопосты, въезд в город будет по регистрации.
В Петровке Белгородской области из-за сброса украинцами взрывчатки сгорели три частных дома. В Ясных Зорях ранен мирный житель при сбросе боеприпаса на частный дом. Также атакованы хутор Церковный, Новостроевка-Первая, Борисовка, повреждён частный дом, сгорел легковой автомобиль, повреждён грузовик. Атакованы Муром, Тишанка, сгорели и повреждены частные дома.
В Россошанском районе Воронежской области временно эвакуировали жителей двух населённых пунктов, поскольку после падения обломков украинского беспилотника возник пожар вблизи взрывоопасных объектов.
В Каменском районе Ростовской области в результате атаки беспилотника начался пожар на топливном складе.
Также в городе Котельнич Кировской области беспилотный летательный аппарат атаковал ёмкость для хранения нефтепродуктов.

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