Уроженцы Средней Азии напали на женщин в Москве и Ульяновске; о судьбе Седы Сулеймановой ничего не известно

В Москве задержан уроженец Узбекистана, ранивший
женщину ножом в шею на автобусной остановке.
Второй Западный окружной военный суд приговорил к восьми годам колонии гражданку Таджикистана, признав её виновной в пособничестве финансированию терроризма
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В Ульяновске женщина спасалась от побоев
, которые наносил ей уроженец Таджикистана (получивший с её помощью российское гражданство) и погибла, выпав из окна (по некоторым данным, могла быть выброшена из окна).
В Петербурге по обвинению в изнасиловании
девушки задержан гражданин Марокко, рассказывавший, что он "живёт в России, делает, что хочет".
Следственный комитет РФ счёл насильственным
возвращение в Чечню из Петербурга чеченки Седы Сулеймановой (собиралась вступить в брак в Петербурге); после похищения год назад о её судьбе ничего не известно.
В Татарстане одиннадцатилетняя школьница насмерть отравилась шаурмой
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