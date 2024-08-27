 

Уроженцы Средней Азии напали на женщин в Москве и Ульяновске; о судьбе Седы Сулеймановой ничего не известно

В Москве задержан уроженец Узбекистана, ранивший женщину ножом в шею на автобусной остановке.
Второй Западный окружной военный суд приговорил к восьми годам колонии гражданку Таджикистана, признав её виновной в пособничестве финансированию терроризма.
В Ульяновске женщина спасалась от побоев, которые наносил ей уроженец Таджикистана (получивший с её помощью российское гражданство) и погибла, выпав из окна (по некоторым данным, могла быть выброшена из окна). 
В Петербурге по обвинению в изнасиловании девушки задержан гражданин Марокко, рассказывавший, что он "живёт в России, делает, что хочет".
Следственный комитет РФ счёл насильственным возвращение в Чечню из Петербурга чеченки Седы Сулеймановой (собиралась вступить в брак в Петербурге); после похищения год назад о её судьбе ничего не известно.
 
В Татарстане одиннадцатилетняя школьница насмерть отравилась шаурмой.

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