В Москве грузин, убивший трёх человек, включая семилетнего ребёнка, получил 14,5 лет колонии общего режима

Также в Москве суд приговорил гражданина Грузии Коте Дарсалию к 14 с половиной годам колонии общего режима за убийство трёх человек, включая семилетнего ребёнка. Убийство было совершено в 1995 году. Задержали Дарсалию в 2022 году в Смоленской области.

В Петербурге задержали гражданина Азербайджана, подозреваемого в убийстве тридцатисемилетнего россиянина. По данным следствия, в ходе конфликта в кафе на железнодорожной станции находившийся в состоянии алкогольного опьянения 56-летний иностранец нанёс россиянину удар ножом в грудь. Тот был госпитализирован, но скончался.

Также в городе и области прошли рейды, в ходе которых было выявлено более тысячи нарушений миграционного законодательства, а из четырёхсот остановленных за нарушение ПДД водителей 119 оказались иностранцами.

В Москве за изнасилование задержан уроженец Узбекистана.

46-летний уроженец Узбекистана задержан в Москве за сексуальные домогательства к дочери-подростку.















