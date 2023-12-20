 

В Москве грузин, убивший трёх человек, включая семилетнего ребёнка, получил 14,5 лет колонии общего режима

 

Также в Москве суд приговорил гражданина Грузии Коте Дарсалию к 14 с половиной годам колонии общего режима за убийство трёх человек, включая семилетнего ребёнка. Убийство было совершено в 1995 году. Задержали Дарсалию в 2022 году в Смоленской области.

 

В Петербурге задержали гражданина Азербайджана, подозреваемого в убийстве тридцатисемилетнего россиянина. По данным следствия, в ходе конфликта в кафе на железнодорожной станции находившийся в состоянии алкогольного опьянения 56-летний иностранец нанёс россиянину удар ножом в грудь. Тот был госпитализирован, но скончался.

Также в городе и области прошли рейды, в ходе которых было выявлено более тысячи нарушений миграционного законодательства, а из четырёхсот остановленных за нарушение ПДД водителей 119 оказались иностранцами.

 

В Москве за изнасилование задержан уроженец Узбекистана.

46-летний уроженец Узбекистана задержан в Москве за сексуальные домогательства к дочери-подростку.


 



 




 


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