11 человек ранены в Белгородской области, в Курской ВСУ расстреливали людей из танков. Посылки в эти регионы сделаны бесплатными

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Семь человек ранены в Белгородской области из-за атак украинских беспилотников: двое в Шебекине, двое в Репяховке, три женщины ранены в Косилове, где дрон-камикадзе влетел в частный дом. Затем стало известно, что число раненых в Белгородской области за сутки выросло до одиннадцати. В Шебекине в результате очередной украинской атаки повреждены семь многоэтажек, четыре частных домовладения, четыре коммерческие постройки, социальный объект, пять легковых автомобилей и одна "Газель". Возле Нехотеевки и МАПП "Шебекино" идут бои с ВСУ. Также украинцы атаковали Новое, Головчино, Петровку. 

В Курской области украинцы из танков расстреливают машины эвакуирующихся мирных жителей. Также расстреляна из пулемёта беременная женщина с двумя детьми, которая пыталась эвакуироваться на автомобиле. Военнопленный ВСУ рассказал о мародёрстве в Курской области. На контролируемой украинцами территории Курской области остаются тысячи россиян, о судьбе которых ничего не известно. 

С 27 августа отделения "Почты России" по всей стране бесплатно принимают посылки весом до 10 кг для получателей из Курской и Белгородской областей. Также жители указанных регионов могут воспользоваться бесплатной отправкой в любой регион страны.

Два человека ранены в Горловке, ДНР.

Также мирный житель ранен в Голой Пристани Херсонской области, 15 населённых пунктов остались без света.

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