Народный фронт оценил работу Федеральной ГИС учета и регистрации тракторов, самоходных машин и прицепов

Федеральная государственная информационная система учета и регистрации тракторов, самоходных машин и прицепов к ним (ФГИС УСМТ) введена в эксплуатацию с 19.01.2015. Правообладателем информации, содержащейся в ФГИС УСМТ, является Российская Федерация, от её имени, а также в качестве оператора выступает Минсельхоз России.

Информацию в ФГИС УСМТ вносят органы исполнительной власти регионов, уполномоченные на осуществление госконтроля (надзора) в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники.

ФГИС УСМТ включает в себя совокупность следующих реестров: реестр органов гостехнадзора; реестр самоходных машин и других видов техники и их владельцев (собственников); реестр лиц, допущенных к управлению самоходными машинами, а также в ее состав входят подсистемы - сбора, ведения, систематизации, обработки и хранения информации, поступающей от органов гостехнадзора; формирования, ведения, хранения и предоставления аналитической,статистической и иной отчетности по запросам; ведения информации об осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники; обеспечения взаимодействия с иными информационными системами, в том числе посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия и витрин национальной системы управления данными; информационной безопасности; формирования и ведения справочников и классификаторов, используемых в сфере государственного учета и государственной регистрации тракторов, самоходных машин и прицепов к ним; обеспечения авторизации органов гостехнадзора и пользователей информации.Информация из ГИС может быть предоставлена безвозмездно как по запросу владельцев техники, так и по официальным запросам судов, прокуратуры, налоговых органов, нотариусов, МВД и других органов власти.

Некоторые сведения, например, статистику по состоящим на учёте самоходным машинам и прицепам к ним по видам владельцев, можно также посмотреть на Технологическом портале Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. А при наличии реквизитов удостоверения тракториста-машиниста любой желающий может проверить сведения о действительности данного удостоверения, на какую категорию выдан и имеются ли на нем ограничения.

С 01.04.2023 вступило в силу требование об интеграции ФГИС УСМТ с единым порталом и единой системой идентификации и аутентификации. В целом единая система учета позволяет систематизироваться сведения не только о технике, но и об управляющих ею лицах, прошедших обучение и получивших удостоверение тракториста-машиниста.

Необходимо отметить, что представители ведомств из регионов нам сообщили, что для внесения информации в ГИС региональные органы обязаны самостоятельно осуществлять закупку лицензионного программного обеспечения за счет регионального бюджета. Дотации, субсидии, субвенции из федерального бюджета или иные способы финансирования закупки указанного программного обеспечения не предусмотрены.



