Народный фронт оценил работу Федеральной ГИС учета и регистрации тракторов, самоходных машин и прицепов

Федеральная государственная информационная система учета и регистрации тракторов, самоходных машин и прицепов к ним (ФГИС УСМТ) введена в эксплуатацию с 19.01.2015. Правообладателем информации, содержащейся в ФГИС УСМТ, является Российская Федерация, от её имени, а также в качестве оператора выступает Минсельхоз России.
Информацию в ФГИС УСМТ вносят органы исполнительной власти регионов, уполномоченные на осуществление госконтроля (надзора) в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники.
ФГИС УСМТ включает в себя совокупность следующих реестров: реестр органов гостехнадзора; реестр самоходных машин и других видов техники и их владельцев (собственников); реестр лиц, допущенных к управлению самоходными машинами, а также в ее состав входят подсистемы - сбора, ведения, систематизации, обработки и хранения информации, поступающей от органов гостехнадзора; формирования, ведения, хранения и предоставления аналитической,статистической и иной отчетности по запросам; ведения информации об осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники; обеспечения взаимодействия с иными информационными системами, в том числе посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия и витрин национальной системы управления данными; информационной безопасности; формирования и ведения справочников и классификаторов, используемых в сфере государственного учета и государственной регистрации тракторов, самоходных машин и прицепов к ним; обеспечения авторизации органов гостехнадзора и пользователей информации.Информация из ГИС может быть предоставлена безвозмездно как по запросу владельцев техники, так и по официальным запросам судов, прокуратуры, налоговых органов, нотариусов, МВД и других органов власти.
Некоторые сведения, например, статистику по состоящим на учёте самоходным машинам и прицепам к ним по видам владельцев, можно также посмотреть на Технологическом портале Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. А при наличии реквизитов удостоверения тракториста-машиниста любой желающий может проверить сведения о действительности данного удостоверения, на какую категорию выдан и имеются ли на нем ограничения.
С 01.04.2023 вступило в силу требование об интеграции ФГИС УСМТ с единым порталом и единой системой идентификации и аутентификации. В целом единая система учета позволяет систематизироваться сведения не только о технике, но и об управляющих ею лицах, прошедших обучение и получивших удостоверение тракториста-машиниста.
Необходимо отметить, что представители ведомств из регионов нам сообщили, что для внесения информации в ГИС региональные органы обязаны самостоятельно осуществлять закупку лицензионного программного обеспечения за счет регионального бюджета. Дотации, субсидии, субвенции из федерального бюджета или иные способы финансирования закупки указанного программного обеспечения не предусмотрены.
Материал подготовлен экспертом «Народный фронт.Аналитика» Ольгой Поздняковой.