 

Новые правила техосмотра не будут применяться к автомобилям силовых структур

С 1 марта МВД России вводит в эксплуатацию единую автоматизированную систему технического осмотра автомобилей. Оформление диагностических карт будет проводиться в электронном виде в системе технического осмотра с обязательным фотографированием транспортного средства до и после ТО. Оформленная диагностическая карта будет подписана электронной подписью технического эксперта, проводившего осмотр; водители смогут получить диагностическую карту в бумажном экземпляре, если захотят.
 
 
МВД будет аннулировать диагностические карты транспортных средств, при оформлении которых не был проведен технический осмотр. Отметка об аннулировании будет заноситься в единую автоматизированную информационную систему техосмотра, а оператор техосмотра, который выдал карту без ТО, будет привлечён к административной ответственности по статье 14.4.1 КоАП РФ ("Нарушение требований законодательства в области технического осмотра транспортных средств").
 
Однако, по замечанию ТАСС, "Настоящие правила не применяются к отношениям, связанным с проведением технического осмотра транспортных средств городского наземного электрического транспорта, транспортных средств, зарегистрированных военными автомобильными инспекциями или автомобильными службами федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба; транспортных средств органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность, а также тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин". 

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