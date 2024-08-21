16-18 августа в Выборгском замке прошел военно-исторический фестиваль «Средневековые дни в Выборге», неизменно собирающий множество как участников, так и гостей из разных городов и регионов России, а также ближнего зарубежья. Организатором фестиваля стал Выборгский объединенный музей-заповедник при поддержке организации «Доблесть веков».

Три дня, наполненных ожившей историей. Три дня, ради которых стоило приезжать в старинный город Выборг.

В пятницу, 16 августа, состоялось торжественное открытие фестиваля. Звучали песни от музыкальной группы DarkRiver, известной среди ценителей «исторической» музыки. Около половины пятого начался турнир Святого Олафа - пеший рыцарский турнир в латных доспехах по мотивам турниров 15 века на разных видах оружия.

Суббота и воскресенье, 17 и 18 августа, стали куда более насыщенными днями фестиваля. Слух гостей Выборгского замка порадовали выступления ансамбля старинной музыки Schola Cantorum, музыкальных групп Чародейник, DarkRiver, Bee Celtic; отдельно стоит отметить то, что музыканты играли на инструментах, воссозданных по историческим образцам. Далеко не все инструменты оказались известны широкой публике, и потому живой интерес вызывали не только сами музыкальные композиции, но и рассказы о том или ином инструменте и его происхождении.

Помимо музыки, посетителей «Средневековых дней в Выборге» развлекали мастер-класс по средневековым танцам от студии Гельвеция и показательное выступление от команды фехтовальщиков Marxbruder.

Не осталась без внимания гостей и богатая ярмарка. Множество мастеров представило на фестивале свои товары; выбор был таков, что, пожалуй, любой желавший обзавестись сувениром на память о «Средневековых днях в Выборге» мог найти себе что-нибудь по душе. Разнообразные украшения – от цветного стекла ручной работы до металлических подвесок, венки из цветов и лент, ловцы снов, мыло, свечи, детские деревянные мечи и щиты, кожаные сумки и кошели… Чего только не предлагали торговцы почтенной публике!

Популярностью пользовались и интерактивы, в том числе лучный тир, чеканка монет, кузнечное мастерство.

Но наибольший интерес большинства посетителей вызывал, бесспорно, турнир Святого Олафа. Его субботняя часть состояла из двух блоков и также была посвящена турнирным традициям 15го века.

Гофмаршалом турнира был Дмитрий Тростин. Перед началом боев суд прекрасных дам провел прилюдную жеребьевку номерными жетонами, определившую последовательность первых рыцарских поединков.

Среди участников отдельно стоит отметить рыцаря Андреса Шварцвальда, которому в этом году исполнилось 60 лет; Юлию Петрушину – единственную девушку среди рыцарей; Александра Семина, который умудрялся отвешивать суду дам земные поклоны, будучи притом облачен в тяжелые рыцарские доспехи.

Перед началом турнира судом прекрасных дам был выбран так называемый «белый рыцарь» - тот, кто обязан был исполнять все пожелания суда дам. Эта почетная роль досталась Алексею Тихонову (те, кто посещал площадку «Господин Великий Новгород» фестиваля «Времена и эпохи-2024», помнят его как рыцаря в соломенной шляпе и отличного наездника).

Впрочем, вериги (пожелания) от суда дам доставались не только белому рыцарю. В течение турнира тем или иным рыцарям пришлось биться в одиночку против двух соперников; сохранять в неприкосновенности выданную судом дам живую розу; беречь свой роскошный плюмаж из цветных перьев; драться только левой рукой, не пуская в ход правую; провести поединок с завязанными глазами против зрячего противника; драться, держа розу в левой руке и бережно защищать прекрасный цветок.

Во время сражений благородные рыцари использовали самые разнообразные виды оружия – полуторные и двуручные мечи, молоты, полэксы (двуручные топоры), кольбейн (палицу из твердых пород дерева), а также небольшие щиты – баклеры и рондели. Некоторые поединки проводились в немецкой традиции, когда рыцарь выходил на ристалище с тремя видами оружия (копье, меч и кинжал), и должен был за время поединка применить каждое из них.

Весьма интересным было и то, что условия поединков постоянно менялись, причем договаривались об этомнепосредственно сами рыцари. Кто-то сражался на счет (до определенного количества колющих либо рубящих ударов), кто-то – на время (минута либо полторы минуты), кто-то следовал шампанской традиции (вначале один из поединщиков стоял в блоке, в то время как другой наносил ему десяток ударов, затем противники менялись ролями).

За безопасностью бойцов тщательно следили маршалы поля. Перед началом поединка обозначались непоражаемые зоны; к примеру, в случае ношения рыцарем открытого шлема запрещались удары в голову, равно как и перед поединком на копьях тщательно проверялось, не пройдет ли острие копья в смотровую щель шлема, и в случае возникновения сомнений копье разворачивалось другой стороной. Также поблизости от ристалища присутствовали представители Объединения добровольных спасателей «Экстремум», готовых в любой момент оказать бойцам при необходимости медицинскую помощь.

Победителями турнира стали: Алексей Тихонов (самый победоносный рыцарь турнира); Михаил Федотов (приз за рыцарскую отвагу); Александр Семин и Влад Бурмистронок (призы Дамского Суда Чести). Благословение Святого Олафа (приз зрительских симпатий) получил Антон Коротаев. Рыцарям были вручены памятные бейджи, подарочный клинок с гравировкой «Свято Олаф 2024», кольбейн и стеклянные бокалы, представляющие собой реконструкцию бокалов 15 века.

Воскресный же турнир был посвящен 13му веку. На ристалище сходились как рыцари один на один, так и рыцари в сопровождении двух копейщиков с каждой стороны. В случае поединка отрядов приоритетным было уберечь рыцаря. Терпел поражение рыцарь – проигрывал отряд.

Перед началом турнира зрители могли увидеть и оценить характерный момент, призванный напомнить о разнице культур. В основном на турнир собрались рыцари, представлявшие Европу – Францию, Англию, Германию, но прибыл и боец из далекой Руси, боярин Вадим Ольгович Ладожский. Когда благородные рыцари собрались на ристалище, дабы прочесть молитву перед началом сражений (разумеется, католическую), боярин покинул ристалище. Еще один аналогичный момент произошел позднее – православный боярин отказался от приза – розы, предложенной ему судом дам, мотивируя это тем, что приз освящен крестом не его веры. Однако боярин пообещал по возвращении в Ладогу положить золото на алтарь Святого Климента за красоту суда дам.

И в воскресенье суд дам не забыл о веригах, придавших турниру дополнительный колорит. Двоим бойцам предложено было сразиться… на ложках, другим – на розах, третьим – насадить по яблоку на острие меча и сразиться, не позволив противнику разрубить свое яблоко.

Участники второго дня выступали под именами своих рыцарских легенд, поэтому и имена победителей будут представлены именно таким образом. Наиболее доблестным по мнению судей стал сир Дени, по мнению Суда Дам – мессир Анри, первым же мечником был объявлен Ришар де Анси.

Как и всегда, фестиваль «Средневековые дни в Выборге» оставил после себя ярчайшие впечатления, а доблесть и воинские таланты рыцарей поистине восхищали!