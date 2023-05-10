Передача Такера Карлсона будет выходить в Твиттере

Популярный ведущий телеканала "Фокс Ньюс" Такер Карлсон, уволенный с канала в том числе за свою позицию по Украине, объявил о готовящемся перезапуске своей передачи в Твиттере. По его словам, "будет и ещё кое-что, о чем мы вам расскажем". Карлсон подчеркнул, что "единственное, на что сейчас остается надеяться, работая в медиабизнесе, это то, что у тебя будет свобода говорить как можно больше правды... Определяющим фактором становится то, о чем говорить нельзя".

Карлсон считает, что Твиттер стал одной из немногих площадок, где такое возможно. Впрочем, хозяин Твиттера Илон Маск заявил, что они с Карлсоном "не подписывали соглашения или чего-либо еще. Такер является объектом тех же правил и вознаграждений, что и все создатели контента".