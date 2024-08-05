 

Погибшие и раненые в Белгородской области и ДНР, "партнёры" разрешили ВСУ бить западным оружием по Белгороду

Две женщины ранены в результате непрекращающихся украинских атак на белгородское Шебекино: сперва женщина получила баротравму, в трёх многоквартирных домах было повреждено остекление, загорелись четыре автомобиля, была перебита газовая труба; затем женщина получила осколочные ранения, ещё в четырёх многоквартирных домах повреждены остекление и фасады, посечены два автомобиля. Село Илек-Пеньковка атаковали десять беспилотников ВСУ, загорелись два частных дома, повреждён социальный объект. Три человека ранены в Нежеголи, один ранен при атаке БПЛА по грузовому автомобилю на автодороге Белгород - Шебекино - Волоконовка, и ещё один получил баротравму. В Репном дроны атаковали грузовик и два легковых автомобиля, пострадал один из водителей. В Вязовом украинцы вновь атаковали автобус, перевозивший сотрудников сельхозпредприятия "Агро-Белогорье". Один работник погиб, трое ранены. В Грузском и Берёзовке нарушено энергоснабжение, загорелись два частных дома. Также в Белгородской области дронами атакованы Пороз и Мокрая Орловка, повреждены частные дома и домохозяйства. 
В Донецке мирная жительница 1964 г.р. ранена при атаке дрона в Кировском районе. При обстрелах жилого сектора Горловки погибла мирная жительница, ранены ещё двое.
При атаке ВСУ на Севастополь 2 августа повреждены 10 машин, 5 многоквартирных и 6 частных домов.
Запад уже разрешил украинцам бить американскими ракетами по Белгороду, но пока "не дальше", заявил представитель группировки ВСУ "Харьков" Виталий Саранцев. Председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин заявил, что это утверждение "надо проверить", и если правда - то потребуется "жёсткий практичный ответ".
За неделю из-за украинских атак в РФ ранено 89 мирных жителей, в том числе 5 несовершеннолетних, четыре человека погибли.
Также мирный житель погиб при атаке украинцев на село Таволжанка в Харьковской области, находящееся под контролем РФ. Ударами ВСУ сожжена сельскохозяйственная техника жителей села Первотравневое. 
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APN.ru