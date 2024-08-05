Погибшие и раненые в Белгородской области и ДНР, "партнёры" разрешили ВСУ бить западным оружием по Белгороду

Две женщины ранены в результате непрекращающихся украинских атак на белгородское Шебекино: сперва женщина получила баротравму
, в трёх многоквартирных домах было повреждено остекление, загорелись четыре автомобиля, была перебита газовая труба; затем женщина получила осколочные ранения
, ещё в четырёх многоквартирных домах повреждены остекление и фасады, посечены два автомобиля. Село Илек-Пеньковка атаковали
десять беспилотников ВСУ, загорелись два частных дома, повреждён социальный объект. Три человека ранены
в Нежеголи, один ранен при атаке БПЛА по грузовому автомобилю на автодороге Белгород - Шебекино - Волоконовка, и ещё один получил баротравму. В Репном дроны атаковали грузовик и два легковых автомобиля, пострадал
один из водителей. В Вязовом украинцы вновь атаковали автобус, перевозивший сотрудников сельхозпредприятия "Агро-Белогорье". Один работник погиб
, трое ранены. В Грузском и Берёзовке нарушено энергоснабжение
, загорелись два частных дома. Также в Белгородской области дронами атакованы
Пороз и Мокрая Орловка, повреждены частные дома и домохозяйства.
Запад уже разрешил украинцам бить американскими ракетами по Белгороду, но пока "не дальше", заявил
представитель группировки ВСУ "Харьков" Виталий Саранцев. Председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин заявил
, что это утверждение "надо проверить", и если правда - то потребуется "жёсткий практичный ответ".