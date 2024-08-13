Удар по автобусу с людьми в ЛНР, эвакуация в Курской и Белгородской областях

В городе Приволье, ЛНР, пожилая женщина погибла
в результате атаки украинского дрона на легковой автомобиль. В Лисичанске, ЛНР, ВСУ ударили кассетным боеприпасом по автобусу с гражданскими людьми, один человек погиб
, 28 человек ранены, шестеро из них - в крайне тяжёлом состоянии (погибших уже двое)
. В Кременной при атаке дрона на частный дом ранен
двенадцатилетний ребёнок.
В Черемошном Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал гражданский автомобиль, тяжело ранен
мирный житель. Из Краснояружского района Белгородской области эвакуированы
11 тыс. человек, въезд в район закрыт
. В Новой Таволжанке Шебекинского городского округа в результате обстрела повреждены четыре частных дома, а также линия газоснабжения. В Порозе Грайворонского городского округа взрыв FPV-дрона повредил кровлю здания храма. В Белгородском районе в хуторе Церковный на территории сельхозпредприятия после атак двух беспилотников сгорели два легковых автомобиля и поврежден производственный объект.