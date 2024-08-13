Удар по автобусу с людьми в ЛНР, эвакуация в Курской и Белгородской областях

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В городе Приволье, ЛНР, пожилая женщина погибла в результате атаки украинского дрона на легковой автомобиль. В Лисичанске, ЛНР, ВСУ ударили кассетным боеприпасом по автобусу с гражданскими людьми, один человек погиб, 28 человек ранены, шестеро из них - в крайне тяжёлом состоянии (погибших уже двое). В Кременной при атаке дрона на частный дом ранен двенадцатилетний ребёнок.
В Черемошном Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал гражданский автомобиль, тяжело ранен мирный житель. Из Краснояружского района Белгородской области эвакуированы 11 тыс. человек, въезд в район закрыт. В Новой Таволжанке Шебекинского городского округа в результате обстрела повреждены четыре частных дома, а также линия газоснабжения. В Порозе Грайворонского городского округа взрыв FPV-дрона повредил кровлю здания храма. В Белгородском районе в хуторе Церковный на территории сельхозпредприятия после атак двух беспилотников сгорели два легковых автомобиля и поврежден производственный объект.
Идёт эвакуация из Большесолдатского района Курской области. Режим ЧС регионального характера в Курской области отменён в связи с ЧС федерального характера.

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APN.ru