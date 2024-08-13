Удар по автобусу с людьми в ЛНР, эвакуация в Курской и Белгородской областях

Новой Таволжанке Шебекинского городского округа в результате обстрела повреждены четыре частных дома, а также линия газоснабжения. В Порозе Грайворонского городского округа взрыв FPV-дрона повредил кровлю здания храма.

В Белгородском районе в хуторе Церковный на территории сельхозпредприятия после атак двух беспилотников сгорели два легковых автомобиля и поврежден производственный объект.