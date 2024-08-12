Индийцы и нигерийцы занимают больше рабочих мест в Британии, чем британцы

Официальные данные HMRC (Управления по налоговым и таможенным сборам) Британии показали
, что во время ковидопандемии в Британии значительно вырос приток рабочей силы не из стран ЕС. С 2019 по 2023 год в Британии трудоустроились почти полмиллиона индусов (488 тыс.) и 289 тыс. нигерийцев, в то время как из числа британцев за эти четыре года трудоустроились только 257 тыс. человек. Помимо Индии и Нигерии в британском трудоустройстве лидируют Бангладеш, Зимбабве, Гана, Пакистан.
Миллиардер Джим Рэтклифф, владелец клуба "Манчестер Юнайтед", сказал
, что Лондон больше не является безопасным городом и что он больше не отваживается носить в Лондоне свои наручные часы "Ролекс", потому что боится ограбления.