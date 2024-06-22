Цыгане терроризируют жителей Сызрани

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Как сообщает телеграм-канал "Многонационал", табор цыган, поселившихся в заброшенных домах в районе Тимирязевского парка, терроризирует жителей Центрального района Сызрани. Цыганские подростки портят благоустроенные места в Тимирязевском парке, угрожают семьям заточенными отвёртками.
16 июня цыгане прокололи колёса на велосипеде ребенку, который отказался добровольно отдавать свой велосипед. Последовали словесные разбирательства, и вечером на семью было совершено нападение. 
Потерпевшую и ее мужа избивало в общей сложности около 14 человек. Нападавшие приехали на машинах без номеров. В качестве оружия использовали деревянные бруски и электрошокеры. Наносили удары четко по голове. Также были слышны угрозы об убийстве потерпевшей стороны и сожжении домов. Избивали жестоко, толпой, как главу семейства, так и саму девушку. Полиция ни на один из вызовов не приехала. В результате нападения у мужа потерпевшей были диагностированы: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение, рассечение и рваные раны головы, перелом большого пальца правой руки, ушибы и ссадины.

Возбуждено уголовное дело по ст. 115 УК РФ ("умышленное причинение лёгкого вреда здоровью"), будут ли выселять цыган, захвативших пустующие дома и самовольно подключивших электричество, остаётся неясным. 

Также канал публикует видео, на котором живущий в Москве азербайджанец, грязно ругаясь, бьёт жену на глазах у ребёнка.
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