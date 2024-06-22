Цыгане терроризируют жителей Сызрани

Потерпевшую и ее мужа избивало в общей сложности около 14 человек. Нападавшие приехали на машинах без номеров. В качестве оружия использовали деревянные бруски и электрошокеры. Наносили удары четко по голове. Также были слышны угрозы об убийстве потерпевшей стороны и сожжении домов. Избивали жестоко, толпой, как главу семейства, так и саму девушку. Полиция ни на один из вызовов не приехала. В результате нападения у мужа потерпевшей были диагностированы: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение, рассечение и рваные раны головы, перелом большого пальца правой руки, ушибы и ссадины.

16 июня цыгане прокололи колёса на велосипеде ребенку, который отказался добровольно отдавать свой велосипед. Последовали словесные разбирательства, и вечером на семью было совершено нападение.Возбуждено уголовное дело по ст. 115 УК РФ ("умышленное причинение лёгкого вреда здоровью"), будут ли выселять цыган, захвативших пустующие дома и самовольно подключивших электричество, остаётся неясным.Также канал публикует видео , на котором живущий в Москве азербайджанец, грязно ругаясь, бьёт жену на глазах у ребёнка.