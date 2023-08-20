В Киргизии в ресторане избили русскую пару
- 20.08.2023, 22:05,
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"В Киргизии (наш союзник по ОДКБ и ЕАЭС): местные нацисты избили русскую семью в ресторане просто потому что они русские. Полиция, разумеется, на стороне нацистов, а в соцсетях супругов обещают «вырезать»", -- сообщает
ТГ-канал "Многонационал".
На видео пьяные киргизы оскорбляют русских, начинается драка.
Сотрудники кафе вызвали милицию, однако "следователь из Октябрьского РОВД пытается закрыть дело, так как он — на стороне нападавших".
После того, как женщина рассказала о произошедшем в соцсети, на неё посыпались угрозы.
Недавно посольство Киргизии направляло в МИД РФ ноту протеста из-за избиения киргизского таксиста в Москве, и добилось возбуждения дела. Посольство РФ пока не выразило стремления наказать киргизов, избивающих русских.