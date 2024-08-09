В Дагестане чеченец в никабе открыл стрельбу по полицейским; отец, избивший похищенную из Москвы дочь, сказал, что его "довели"

В Дагестане полиция разыскивает уроженца Чечни, который, будучи в никабе, ранил двух полицейских, остановивших машину на автодороге Хасавюрт - Тлох для проверки документов.

В Москве уроженец Чечни избил в автобусе пожилую контролёршу.

Отец Айшат Магомедовой, восемнадцатилетней студентки московского медицинского колледжа, который насильно увёз её в Дагестан и избил, заявил, что его до этого "довели". Московская полиция не увидела ничего особенного в следах побоев на теле Айшат, заявив, что это обычаи. Однако историей заинтересовался Следственный комитет, девушку опросили, побои зафиксировали, и отец вернул ей документы. С помощью подруг ей удалось вернуться в Москву.



