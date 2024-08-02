Дагестанская студентка, похищенная из Москвы, подверглась избиению, московская инспекция объяснила это "обычаями"

Студентка московского медицинского колледжа Айшат Магомедова, которую родственники похитили из Москвы, находится в Кизилюрте и, предположительно, её подвергли побоям. Подруга девушки поделилась с сотрудницей полиции в районе Люблино видеокадрами, на которых у студентки видны кровоподтёки на руках и лице, но инспекторша не увидела в побоях ничего особенного, посчитав их "обычаями".

Адвокату похищенной девушки также намекнули, что от ее заявления в правоохранительные органы не будет никакого толка.

В подмосковном Королёве два мигранта избили женщину, похитили её и вымогали у неё деньги.