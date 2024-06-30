Человек, травивший врача в Дагестане, оказался вербовщиком террористов

В Дагестане задержан бывший вербовщик террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) Гаджимурад Атаев. Он отсидел срок за вербовку террористов в Германии, затем приехал в РФ, поменял имя на "Хаджимурад Ханов" и занялся общественной деятельностью, стал помощником депутата Буйнакска. В частности, он заставил женщину-врача из Хасавюрта извиняться на камеру за то, что она не приняла пациентку в никабе (в действительности врач хотела её осмотреть, что было невозможно сделать в никабе).

Федеральный Первый канал выпустил сюжет о том, что в Дагестане местные традиции таковы, что нельзя ходить в коротких платьях и шортах.



