 

Украинцы атаковали Северную Осетию и Дагестан, число раненых в Луганске выросло до 60, погибших - до 6

Беспилотники ВСУ впервые атаковали Северную Осетию, предполагаемой целью был военный аэродром в Моздоке. Также впервые атакован украинскими БПЛА Дагестан, один из них упал в районе нефтяного месторождения в Ногайском районе.
До 60 человек выросло число раненых при атаке украинцев на жилые кварталы Луганска 7 июня, 6 человек погибли, двое находятся в крайне тяжёлом состоянии. Два дома полностью разрушены, повреждены более 30, две школы и три детских сада. 
В Донецке ранены: семейная пара (мужчина 1966 г.р. и женщина 1973 г.р.), также ранена женщина 1987 г.р. 
В Белгородской области обстреляны Прохоровка (частично разрушены два дома, повреждён храм Петра и Павла), Петровка (повреждено сельхозпредприятие), Ясные Зори (также атакован храм), Тишанка (повреждены хозпостройка и автомобиль). В Шебекине повреждены четыре частных дома и ЛЭП, без света остались Красное, Ленинский, Вознесеновка, Нежеголь.
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