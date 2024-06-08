Украинцы атаковали Северную Осетию и Дагестан, число раненых в Луганске выросло до 60, погибших - до 6

Беспилотники ВСУ впервые атаковали
Северную Осетию, предполагаемой целью был военный аэродром в Моздоке. Также впервые атакован
украинскими БПЛА Дагестан, один из них упал в районе нефтяного месторождения в Ногайском районе.
До 60 человек выросло число раненых при атаке украинцев на жилые кварталы Луганска 7 июня, 6 человек погибли
, двое находятся в крайне тяжёлом состоянии. Два дома полностью разрушены, повреждены более 30, две школы и три детских сада.
В Донецке ранены
: семейная пара (мужчина 1966 г.р. и женщина 1973 г.р.), также ранена
женщина 1987 г.р.
В Белгородской области обстреляны Прохоровка
(частично разрушены два дома, повреждён храм Петра и Павла), Петровка (повреждено сельхозпредприятие), Ясные Зори (также атакован храм
), Тишанка (повреждены хозпостройка и автомобиль). В Шебекине повреждены четыре частных дома и ЛЭП, без света
остались Красное, Ленинский, Вознесеновка, Нежеголь.