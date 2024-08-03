 

Украинцы атакуют российские регионы, раненые в Белгородской, Орловской областях и ДНР

Украинские беспилотники атаковали нефтебазу на территории Губкинского городского округа в Белгородской области, загорелся один из резервуаров. В Солохах повреждена ЛЭП. В Салтыкове дроном атакован легковой автомобиль, ранен водитель. Белгородская область за сутки подверглась обстрелам и атакам БПЛА более 110 раз, в том числе посёлки Октябрьский и Политотдельский, села Бессоновка, Варваровка, Головино, Журавлёвка, Нечаевка, Отрадное, Салтыково, Устинка, Щетиновка, Ясные Зори, Березовка, Старый Хутор, Коновалово. Два человека ранены в результате украинского обстрела Шебекина, затем выяснилось, что ещё две женщины получили баротравмы. Повреждены 19 зданий, есть локальные повреждения на линиях газо- и электроснабжения. После повторного обстрела Шебекина ранены двое, в результате атаки беспилотника по частному дому в селе Березовка Борисовского района ранена женщина. В Шебекине от прямого попадания снаряда в частный дом начался пожар, ещё в четырех частных домах выбиты окна, повреждены кровли и фасады.
В Ростовской области в результате массированной атаки беспилотников повреждены "складские объекты", в Каменском районе загорелись ёмкости с топливом, в Морозовске дроны ударили по аэродрому, в Морозовском районе введён режим ЧС.
В Орловской области два украинских дрона попали в жилую многоэтажку в Болховском микрорайоне (предместья Орла). Один человек ранен.
Дрон ВСУ ударил по микроавтобусу на выезде из Сватова, ЛНР. Водитель и пассажир успели покинуть транспортное средство, но оно полностью сгорело.
В Петровском районе Донецка в результате атаки БПЛА ранена женщина 1946 г.р. 
В Таврийске Херсонской области 4 тыс. человек остались без света из-за повреждения украинским обстрелом трансформаторной подстанции, также атаке подвергся жилой многоэтажный дом.
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