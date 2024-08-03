Украинцы атакуют российские регионы, раненые в Белгородской, Орловской областях и ДНР

Украинские беспилотники атаковали нефтебазу
на территории Губкинского городского округа в Белгородской области, загорелся один из резервуаров. В Солохах повреждена ЛЭП
. В Салтыкове дроном атакован легковой автомобиль, ранен
водитель. Белгородская область за сутки подверглась обстрелам и атакам БПЛА более 110 раз
, в том числе посёлки Октябрьский и Политотдельский, села Бессоновка, Варваровка, Головино, Журавлёвка, Нечаевка, Отрадное, Салтыково, Устинка, Щетиновка, Ясные Зори, Березовка, Старый Хутор, Коновалово. Два человека ранены
в результате украинского обстрела Шебекина, затем выяснилось, что ещё две женщины получили баротравмы
. Повреждены 19 зданий, есть локальные повреждения на линиях газо- и электроснабжения. После повторного обстрела Шебекина ранены двое, в результате атаки беспилотника по частному дому в селе Березовка Борисовского района ранена женщина. В Шебекине от прямого попадания снаряда в частный дом начался пожар, ещё в четырех частных домах выбиты окна, повреждены кровли и фасады.
В Таврийске Херсонской области 4 тыс. человек остались без света
из-за повреждения украинским обстрелом трансформаторной подстанции, также атаке подвергся жилой многоэтажный дом.