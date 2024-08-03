Украинцы атакуют российские регионы, раненые в Белгородской, Орловской областях и ДНР

После повторного обстрела Шебекина ранены двое, в результате атаки беспилотника по частному дому в селе Березовка Борисовского района ранена женщина. В

Шебекине о

т прямого попадания снаряда в частный дом начался пожар, ещё в четырех частных домах выбиты окна, повреждены кровли и фасады.