 

Украинцы атакуют российские регионы, раненые в ЛНР, ДНР, Подмосковье

В ДНР четверо сотрудников МЧС, тушивших частный дом, загоревшийся при украинской атаке, были ранены повторным украинским обстрелом. В селе Никольском в Волновахском районе ДНР ранена мирная жительница 1969 г.р.
По Луганску нанесены два удара из РСЗО, есть пострадавшие.
Два человека получили травмы в результате падения обломков беспилотника в подмосковной Балашихе, один из них госпитализирован.
В Белгородской области атакован посёлок Совхозный, повреждена линия газоснабжения, в Муроме повреждён частный дом. Дрон ударил по Шебекину, повреждены жилой дом и автомобиль. В районе села Безымено, в Вознесеновке и в Шебекинском городском округе украинские дроны ударили по движущимся автомобилям, обошлось без пострадавших, транспортные средства сильно повреждены. 
В Харьковской области ранен оператор ВГТРК Александр Пушин.
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