Украинцы атакуют российские регионы, раненые в ЛНР, ДНР, Подмосковье

В ДНР четверо сотрудников МЧС, тушивших частный дом, загоревшийся при украинской атаке, были ранены
повторным украинским обстрелом. В селе Никольском в Волновахском районе ДНР ранена
мирная жительница 1969 г.р.
Два человека получили травмы
в результате падения обломков беспилотника в подмосковной Балашихе, один из них госпитализирован.
В Белгородской области атакован посёлок Совхозный, повреждена
линия газоснабжения, в Муроме повреждён
частный дом. Дрон ударил по Шебекину, повреждены
жилой дом и автомобиль. В районе села Безымено, в Вознесеновке и в Шебекинском городском округе украинские дроны ударили по движущимся автомобилям
, обошлось без пострадавших, транспортные средства сильно повреждены.
В Харьковской области ранен
оператор ВГТРК Александр Пушин.