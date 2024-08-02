В РФ значительно выросло число погибших из-за нарушения правил водителями-мигрантами

Число погибших в результате нарушения правил дорожного движения водителями-мигрантами в России в первом полугодии выросло на 23,4% (243 человека). Водители-мигранты были виновны почти в двух третях (65,7%) от всех ДТП с их участием. "Наибольшее значение коэффициента виновности отмечается среди водителей-граждан Узбекистана (67,1%), Армении (65,7%), Таджикистана (64,1%), Киргизской Республики (63,4%)", - сказано в информационно-аналитическом обзоре МВД РФ.

Кроме того, хотя за первые шесть месяцев 2024 года в России на 18,6% сократилось количество ДТП с участием пьяных водителей-мигрантов, но число погибших в таких ДТП выросло на 53,3%.