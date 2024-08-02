 

В РФ значительно выросло число погибших из-за нарушения правил водителями-мигрантами

Число погибших в результате нарушения правил дорожного движения водителями-мигрантами в России в первом полугодии выросло на 23,4% (243 человека). Водители-мигранты были виновны почти в двух третях (65,7%) от всех ДТП с их участием. "Наибольшее значение коэффициента виновности отмечается среди водителей-граждан Узбекистана (67,1%), Армении (65,7%), Таджикистана (64,1%), Киргизской Республики (63,4%)", - сказано в информационно-аналитическом обзоре МВД РФ.

Кроме того, хотя за первые шесть месяцев 2024 года в России на 18,6% сократилось количество ДТП с участием пьяных водителей-мигрантов, но число погибших в таких ДТП выросло на 53,3%.


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» В РФ выросло число ДТП с пьяными водителями-мигрантами
» В России уменьшилось число ДТП с участием пьяных водителей
» Девять из десяти пьяных водителей -- мужчины
» В РФ выросло число ДТП с участием таксистов-мигрантов
» 9 из 10 смертей в ДТП происходит по вине водителей-мужчин
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Геополитическая раскладка: лето - 2024

Геополитическая раскладка: лето - 2024

Пугачёва и мигранты как маркеры времени

Пугачёва и мигранты как маркеры времени

Парижские Игры и культурный сатанизм*

Парижские Игры и культурный сатанизм*

Проблемы обучения пехоты и особенности подготовки штурмовых отрядов. Лекция в \

Проблемы обучения пехоты и особенности подготовки штурмовых отрядов. Лекция в "Листве"

Социология реальной политики

Социология реальной политики

Не совсем по собственной воле, а возможно, и по принуждению.

Не совсем по собственной воле, а возможно, и по принуждению.

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Ещё один мужчина "победил" женщину-боксёрку на олимпиаде

  • 18:55
  • 202

В РФ значительно выросло число погибших из-за нарушения правил водителями-мигрантами

  • 18:32
  • 183

47% американцев-республиканцев верят, что президентские выборы будут честными

  • 18:22
  • 172

Дагестанская студентка, похищенная из Москвы, подверглась избиению, московская инспекция объяснила это "обычаями"

  • 17:12
  • 253

Украинцы атакуют российские регионы, раненые и погибший в Белгородской области и ДНР

  • 16:52
  • 240

На олимпиаде в Париже мужчинам официально разрешено избивать женщин, РФ также предстоит с этим столкнуться

  • 17:29
  • 536
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru