Украинцы атакуют российские регионы, диверсия в Самарской области, раненые в Брянской

Двое жителей Брянской области ранены
при украинском обстреле Суземки. Также в области обстреляна Лемешовка, повреждены
несколько жилых домов, нарушено энергоснабжение.
В Белгородской области обстреляна Новая Таволжанка, повреждены
частный дом и автомобиль "Газель"; в Шебекине взорвался дрон-камикадзе, повреждён
автомобиль.
В Курской области обстреляно Гуево, значительно повреждены
здания объектов торговли и одно домовладение.
В Самарской области под железнодорожным полотном нашли ещё два самодельных взрывных устройства; ранее утром 4 марта злоумышленники устроили взрыв на перегоне Звезда — Чапаевск, движение поездов по мосту было временно приостановлено.
В Феодосии обломки сбитых беспилотников повредили
жилые дома.
В Запорожской области усилились
украинские удары по Энергодару, где располагается Запорожская АЭС; до линии боестолкновений отсюда пять километров.