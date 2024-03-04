 

Украинцы атакуют российские регионы, диверсия в Самарской области, раненые в Брянской

Двое жителей Брянской области ранены при украинском обстреле Суземки. Также в области обстреляна Лемешовка, повреждены несколько жилых домов, нарушено энергоснабжение.
В Белгородской области обстреляна Новая Таволжанка, повреждены частный дом и автомобиль "Газель"; в Шебекине взорвался дрон-камикадзе, повреждён автомобиль.
В Курской области обстреляно Гуево, значительно повреждены здания объектов торговли и одно домовладение.
В Самарской области под железнодорожным полотном нашли ещё два самодельных взрывных устройства; ранее утром 4 марта злоумышленники устроили взрыв на перегоне Звезда — Чапаевск, движение поездов по мосту было временно приостановлено.
 
В Феодосии обломки сбитых беспилотников повредили жилые дома.
В Запорожской области усилились украинские удары по Энергодару, где располагается Запорожская АЭС; до линии боестолкновений отсюда пять километров.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Украинцы атакуют российские регионы, раненые в Белгородской области и Донецке
» Украинцы атакуют российские регионы
» Украинцы атакуют российские регионы, раненые в Брянской области и ДНР
» Украинским обстрелом убиты двое в Брянской области, в Горловке -- трое работников молокозавода
» Украинцы разбомбили пассажирский автобус в центре Донецка и свинокомплекс в Брянской области
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Россию тестируют инфопробросами

Россию тестируют инфопробросами

Война архетипов

Война архетипов

«Прогнать чертей» Константина Крылова. Двадцать лет спустя

«Прогнать чертей» Константина Крылова. Двадцать лет спустя

Missile is the message

Missile is the message

О политическом статусе еды

О политическом статусе еды

Спасти рядового Диснея

Спасти рядового Диснея

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Поколение Z переживает эпидемию близорукости

  • 18:26
  • 154

За 2023 год Украина использовала почти $790 млн российских активов и поставила в Европу 30 млн тонн грузов по "зерновому коридору"

  • 17:26
  • 160

Глава Ростеха сказал, почему на СВО нет "Арматы", Роснано признало занижение долгов при Чубайсе

  • 16:53
  • 188

В Петербурге юный мигрант ткнул ножом в сердце прохожему, в Подмосковье мигрант нанёс удары ножом женщине

  • 15:56
  • 232

Украинцы атакуют российские регионы, диверсия в Самарской области, раненые в Брянской

  • 14:51
  • 194

В РПЦ подчеркнули, что мигранты не должны создавать угрозу для русских; на тактильной модели Успенского собора отсутствуют кресты

  • 10:01
  • 315
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru