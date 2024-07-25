 

Эксперт «Народный фронт.Аналитика» оценила работу государственного лесного реестра

Автоматизированная информационная система государственный лесной реестр (АИС ГЛР, ГЛР) – это система сбора документированной информации о состоянии лесного хозяйства, предназначенная для обеспечения органов государственной власти точной и полной информацией с целью повышения эффективности принятия решений по управлению лесным хозяйством.
 
АИС ГЛР разработана в 2013 году по заказу Рослесхоза и содержит три уровня: федеральный, региональный и лесничества. При этом всю информацию, содержащуюся в системе возможно увидеть на всех трех уровнях, что позволяет сформировать сводный отчет по данным от нижележащих уровней.
 
Общая стоимость найденных контрактов: 222 млн рублей
 
АИС ГЛР содержит документированную информацию, вносимую госорганами, осуществляющими управление в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов; лицами, осуществляющими использование, охрану, защиту, воспроизводство лесов, а именно: о составе земель лесного фонда и иных категорий, на которых расположены леса; о лесничествах, об их границах, их лесных кварталах и лесотаксационных выделах; о защитных лесах, об их категориях, об эксплуатационных лесах, о резервных лесах, об их границах; об особо защитных участках лесов, об их границах, о зонах с особыми условиями использования территорий; о лесных участках и об их границах; о количественных, качественных, об экономических характеристиках лесов и лесных ресурсов; об использовании, охране, о защите, воспроизводстве лесов, в том числе о лесном семеноводстве; о предоставлении лесов гражданам и юридическим лицам.
 
Ведение и внесение изменений в ГЛР осуществляется уполномоченными органами государственной власти в сфере лесных отношений в пределах их полномочий, установленных ст.ст. 81-84 ЛК РФ, по формам и в порядке, установленными Приказами. Ведение ГЛР осуществляется непрерывно путем внесения в него документированной информации на основании документов, включенных в соответствующий перечень и оформленных по форме и в порядке, утвержденном приказом. Происходит это в следующем виде:
 
Лесничества загружают первичные данные о процессах, происходящих в лесу через персональные компьютеры со специальной программой (АРМ лесничего). У каждого специалиста лесничества персональный пароль. Таким образом в системе видно кто внес данные или необходимые изменения.
 
Вводимая информации в учетные и сводные формы ГЛР проходит автоматизированный контроль правильности внесения в ГЛР и ее полноты и выгружается на региональный уровень органу исполнительной власти, уполномоченному в области лесных отношений.
По мере ввода документов на уровне Рослесхоза отслеживаются изменения, происходящие в лесах (дислокация и объемы рубок, потери от лесных пожаров и других природных бедствий, работы по восстановлению лесов и другие лесохозяйственные мероприятия), происходит обработка и обобщение данных, формирование заданного набора аналитических форм – отчетов, справок, выписок.
 
На федеральном уровне в системе осуществляется организация хранения, обработки и использования собранной информации, а также на данном уровне в систему включены насколько модулей по: заполнению форм первичных документов, синхронизации между базами данных всех уровней системы, интеграции системы с существующими информационными системами и импорта первичной информации.
 
Предоставление документированной информации из ГЛР является государственной услугой и предоставляется в виде выписки заинтересованному лицу на возмездной основе. Органам государственной власти посредством межведомственного взаимодействия и иным лицам в предусмотренных федеральными законами случаях - безвозмездно.
 
Материал подготовлен экспертом «Народный фронт.Аналитика» Ольгой Поздняковой.
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APN.ru