Российским военным на Украине запретили использовать смартфоны, это вызвало недовольство

В то же время г

оссийские бойцы получат специальное приложение «Комплекс повышения осведомленности» разработки Научно-производственного объединения «Двина» для планшетов на базе операционной системы "андроид", которое

включает интерактивные карты, расширяющие возможности боевых подразделений, и даёт возможность военнослужащим напрямую общаться друг с другом. После подключения к серверам Минобороны приложение

позволяет видеть не только гражданский, но и военный трафик, в частности, данные с военных радаров, самолетов, вертолетов, кораблей и наземной техники.