Российским военным на Украине запретили использовать смартфоны, это вызвало недовольство

24 июля Госдума РФ проголосовала за запрет смартфонов в зоне специальной военной операции, поскольку они позволяют отследить геолокацию. Теперь командование сможет отправлять военнослужащих под дисциплинарный арест на 10 суток за нарушение этого запрета. На это последовали возражения
бойцов, что смартфоны заменили им бумажные и даже устаревшие электронные карты; что доступ к интернету необходим для "совещательных созвонов"; что "нет никаких других доступных аналогов", позволяющих увидеть происходящее за десятки километров; что смартфон "нужен для программ, он упрощает работу" (например, артиллеристам). Также бойцы предположили, что смартфоны хотят запретить потому, что на них можно фиксировать нарушения.