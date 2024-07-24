 

Российским военным на Украине запретили использовать смартфоны, это вызвало недовольство

24 июля Госдума РФ проголосовала за запрет смартфонов в зоне специальной военной операции, поскольку они позволяют отследить геолокацию. Теперь командование сможет отправлять военнослужащих под дисциплинарный арест на 10 суток за нарушение этого запрета. На это последовали возражения бойцов, что смартфоны заменили им бумажные и даже устаревшие электронные карты; что доступ к интернету необходим для "совещательных созвонов"; что "нет никаких других доступных аналогов", позволяющих увидеть происходящее за десятки километров; что смартфон "нужен для программ, он упрощает работу" (например, артиллеристам). Также бойцы предположили, что смартфоны хотят запретить потому, что на них можно фиксировать нарушения.
В то же время глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов пояснил, что при запрете электронных устройств на передовой речь не идёт о технике, используемой для боевой работы.
Также предполагается, что российские бойцы получат специальное приложение «Комплекс повышения осведомленности» разработки Научно-производственного объединения «Двина» для планшетов на базе операционной системы "андроид", которое включает интерактивные карты, расширяющие возможности боевых подразделений, и даёт возможность военнослужащим напрямую общаться друг с другом. После подключения к серверам Минобороны приложение позволяет видеть не только гражданский, но и военный трафик, в частности, данные с военных радаров, самолетов, вертолетов, кораблей и наземной техники.

 

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