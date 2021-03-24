 

За продажу устройств без российских приложений будет полагаться штраф

 
Президент Путин подписал закон, который вводит штрафы за продажу ряда устройств без предустановленных приложений, разработанных в России или других странах Евразийского экономического союза. 
В январе 2021 года правительство РФ утвердило перечень российских программ для предустановки на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и умные телевизоры с 1 апреля 2021 года. Например, для планшетов и смартфонов с Android и iOS должны предустанавливаться "Яндекс.Браузер", поисковик "Яндекс", "Яндекс.Карты", "Яндекс.Диск", "Почта Mail.ru", мессенджер ICQ, голосовой ассистент "Маруся", "Новости Mail.ru", соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", MirPay (только Android), "Госуслуги" и другие.

В Кодекс РФ об административных правонарушениях внесена поправка о реализации "отдельных видов технически сложных товаров с предварительно установленными программами". Нарушение повлечёт наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 до 50 тыс. рублей, на юридических лиц - от 50 до 200 тыс. рублей. Нормы вступят в силу с 1 июля 2021 года.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Компьютеры и смартфоны без российских программ окажутся вне закона
» Google заплатит ФАС и поддастся Яндексу
» «Яндекс» требует продолжения расследования монополии Google в ОС Android
» Еврокомиссия официально открыла антимонопольное дело против Google
» Генпрокуратура защитила «Яндекс» от депутатов
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Почему так важно знать историю своих предков

Почему так важно знать историю своих предков

\

"Новая русская идеология" Михаила Делягина

Язык – это наш последний козырь

Язык – это наш последний козырь

Меган и Гарри верхом на верблюде

Меган и Гарри верхом на верблюде

Пандемия как \

Пандемия как "день сурка"

Есть ли место в России для памятников русским?

Есть ли место в России для памятников русским?

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Израиль опубликовал карту пунктов для ковидотестов и случайно раскрыл свои военные базы

  • 20:43
  • 347

Россия пользуется наибольшим доверием как производитель вакцин

  • 18:56
  • 198

За продажу устройств без российских приложений будет полагаться штраф

  • 18:47
  • 184

Госдума окончательно приняла поправки о том, кто может быть президентом РФ

  • 18:13
  • 200

Росгвардию политически обучат и государственно защитят

  • 18:04
  • 192

Большинство поляков и россиян считают, что их страны должны быть союзниками или друзьями

  • 16:35
  • 232
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru