За продажу устройств без российских приложений будет полагаться штраф

Президент Путин подписал закон , который вводит штрафы за продажу ряда устройств без предустановленных приложений, разработанных в России или других странах Евразийского экономического союза.

В январе 2021 года правительство РФ утвердило перечень российских программ для предустановки на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и умные телевизоры с 1 апреля 2021 года. Например, для планшетов и смартфонов с Android и iOS должны предустанавливаться "Яндекс.Браузер", поисковик "Яндекс", "Яндекс.Карты", "Яндекс.Диск", "Почта Mail.ru", мессенджер ICQ, голосовой ассистент "Маруся", "Новости Mail.ru", соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", MirPay (только Android), "Госуслуги" и другие.



В Кодекс РФ об административных правонарушениях внесена поправка о реализации "отдельных видов технически сложных товаров с предварительно установленными программами". Нарушение повлечёт наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 до 50 тыс. рублей, на юридических лиц - от 50 до 200 тыс. рублей. Нормы вступят в силу с 1 июля 2021 года.





