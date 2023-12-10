 

Илон Маск заинтересовался судьбой американского гражданина в застенках ВСУ

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск потребовал от президента Украины Зеленского объяснить, что сталось с американским и чилийским гражданином Гонсало Лирой, который в апреле этого года был арестован украинцами при попытке покинуть Украину, перейдя границу с Венгрией. Гонсало Лира проживал в Харькове и был известен как критикой президента Зеленского, так и критикой властей США. Можно предположить, что поэтому американское посольство на Украине не проявило никакого интереса к его аресту (а может быть, и поощрило его). 
Маск написал:  «Американец в украинской тюрьме после того, как мы отправили им более ста миллиардов долларов? Может, дело не только в критике Зеленского? Если дело только в этом, тогда у нас большие проблемы».
 
Ещё в марте 2022 года в Киеве СБУ похитила русского историка, киевлянина Александра Каревина. Его судьба остаётся неизвестной.

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APN.ru