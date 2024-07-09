Германия, Италия и ОАЭ прибавили миллионы населения, но только благодаря иммиграции

Американский Исследовательский центр Пью изучил , как иммиграция повлияла на население разных стран мира между 2000 и 2020 годами.

Наибольший прирост за этот срок получили Объединённые Арабские Эмираты - более 6 млн населения, - но только благодаря мигрантам из южноазиатских стран и Египта.

Италия увеличила население почти на 2 млн. 700 тыс. человек - преимущественно это мигранты из Румынии, Украины, Албании. Предполагается, что "естественная" убыль населения Италии превысила бы полтора миллиона человек.

Германия увеличила население на 1 миллион 700 тыс. человек - преимущественно это мигранты из Польши, Сирии, Казахстана и Румынии. Предполагается, что "естественная" убыль населения Германии превысила бы 5 млн человек.

Почти на 300 тыс. нарастила население Чехия и на 36 тыс. - Португалия.

В некоторых странах население убывает, но без иммиграции убывало бы ещё больше. Сюда относятся: Румыния (почти -2,5 млн человек), Япония (-1,12 млн человек), Болгария (-1,1 млн человек). Около полумиллиона человек потеряли Грузия, Греция, Венгрия.