Неофеодализм: строительство, транспорт, связь. И медицина

Для минимизации всевозможных вредных воздействий при неофеодализме будет сооружаться монументальные постройки с толстыми стенами, зачастую углубленные в землю или имеющие обширные подвальные помещения. Жилые и производственные сооружения будут объединять под оной крышей (экономия материалов, электроэнергии, термоизоляция).

При другом подходе будут преобладать передвижные жилища, подобные трейлерам и пр. Также вероятно будут использоваться передвижные производственно жилые модули. Перевозить их будут не только по земле но и по воде, по воздуху. Например, с помощью грузовых дронов.

Могут активно использоваться такие сравнительно дешевые и доступные материалы, как камыш, глина, солома.

А также хорошо известные материалы, принципы и подходы. Особенно там, где сохранится уклад жизни, похожий на нынешний.

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При неофеодализме будут востребованы наиболее дешевые виды транспорта, использующие наиболее доступные на данной территории топливо.

Также виды транспорта, максимально независимые от инфраструктуры (дорог, мостов, аэродромов и пр.). Будут популярны сравнительно дешевые простые вездеходы. Здесь может помочь и внедрение новых разработок, таких как воздушные грузовые дроны.

В качестве топлива могут стать востребованными альтернативные источники энергии, например, водород. Со временем вероятно появление двигателей, работающих от энергии управляемого термоядерного синтеза.

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Развитие может вновь получить усовершенствованная радиосвязь. Так как она беспроводная и не зависит от искусственных спутников Земли, дорогостоящей инфраструктуры.

Вероятно, что на место единого «Интернета» придут локальные сети, к которым будут подключаться члены отдельного сообщества, либо союзные сообщества. Важным преимуществом таких сетей будет обмен информацией в режиме реального времени. Причём уровень интеграции информационных сетей разных сообществ, уровень доступа к информации может быть разным.

Большую роль также может играть связь, основанная на квантовых эффектах. На территориях, где будет активно развиваться робототехника, потребуется сверхскоростная связь.

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С одной стороны, вероятно дальнейшее развитие различных откровенно магических и псевдонаучных практик. С другой стороны — развитие всевозможных цифровых заменителей людей - медиков. Эти тенденции могут преобладать как в разных обществах, так и развиваться в одном и том же. При желании кое-кто может сохранить и достаточно эффективную медицину в духе прошедшего столетия, основанную на специалистах - людях. Но для этого придётся потрудиться.

В целом людям понадобиться стабильная выносливость, как физическая, так и ментальная. Тем более, что они взаимосвязаны. Лучше всего укреплять тело, не надрывая его.

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