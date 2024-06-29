 

Пища и одежда при неофеодализме

Есть будут овощи и домашнюю птицу. Их можно выращивать самому. Эти источники пищи дешевы и продуктивны, не требуют больших открытых пространств (можно выращивать в помещении). Кто-то будет питаться рекламируемыми на западе съедобными насекомыми или искусственно синтезируемыми продуктами. А кто-то не будет их есть из принципа.
Одеваться будут в то, что смогут достать, используя доступные материалы. При наличии возможностей будут использовать одежду, максимально изолирующую человека от колебаний климата и подчёркивающую его статус.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» На смену рынку, городу и селу
» Неофеодализм: войны и мир
» В Литве и на Украине внедрены "паспорта возможностей"
» В России запретят выращивать ГМО
» Уругвай полностью легализует марихуану
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Семья из пяти человек погибла в Курской области из-за украинского дрона, раненые в Белгородской, Курской областях, ДНР, Севастополе

  • 09:42
  • 303

Американцы поддерживают "зелёную" энергетику, но не горят желанием покупать электрические автомобили

  • 19:31
  • 413

Мигрантов "в среднем" нет в зоне СВО; Русская община обратилась к Бастрыкину

  • 14:00
  • 474

Игорь Стрелков этапирован в Нижний Тагил

  • 12:53
  • 468

Украинцы атакуют российские регионы, в Белгородской области стало трудно тушить пожары в приграничье

  • 12:27
  • 431
Что общего между татарской нежитью и марийским богатырём

Что общего между татарской нежитью и марийским богатырём

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru