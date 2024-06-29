Пища и одежда при неофеодализме

Есть будут овощи и домашнюю птицу. Их можно выращивать самому. Эти источники пищи дешевы и продуктивны, не требуют больших открытых пространств (можно выращивать в помещении). Кто-то будет питаться рекламируемыми на западе съедобными насекомыми или искусственно синтезируемыми продуктами. А кто-то не будет их есть из принципа.

Одеваться будут в то, что смогут достать, используя доступные материалы. При наличии возможностей будут использовать одежду, максимально изолирующую человека от колебаний климата и подчёркивающую его статус.