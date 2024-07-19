Дети мигрантов поставили на колени восьмилетнего; ФСБ задержала мигранта, планировавшего теракт

В Красноярске дети мигрантов в возрасте до 12 лет поставили на колени восьмилетнего мальчика, заставили извиняться и сняли происходящее на видео. В происходящее вмешались двое подростков, проходящих мимо, голоса которых услышала местная жительница. Она подошла к детям, и они разбежались. Мать мальчика хотела обсудить произошедшее с родителями-мигрантами, но они пришли к её подъезду поздно вечером, позвав родственников, и она побоялась выходить. Женщина написала заявление в полицию.

В Ессентуках сотрудники ФСБ задержали уроженца одной из стран Средней Азии, который, по их информации, планировал совершить теракт на автовокзале города. Возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт»).

В Москве суд приговорил к 24 годам лишения свободы 42-летнего Рамила Исмаилова, убившего охранника ювелирного магазина девять лет назад (его также осудили за разбой и незаконный оборот огнестрельного оружия).





Следственный комитет РФ считает, что не только совершение, но и подготовка к совершению тяжких и особо тяжких преступлений должны стать основанием для лишения приобретённого гражданства.

Кроме того, СК РФ отмечает, что выдачу паспорта при получении гражданства РФ следует синхронизировать с постановкой на воинский учёт.

В Калининграде задержаны трое за организацию нелегальной миграции не менее чем ста человек.



