В Петербурге задержали мигранта за изнасилование девятилетней девочки и подростков за нападения на мигрантов

В Петербурге задержали 44-летнего мигранта из Узбекистана, подозреваемого в изнасиловании ученицы четвёртого класса. Предположительно, 18 декабря обвиняемый напал на девятилетнюю девочку в арке дома на Пушкинской улице и надругался над ней. Мать обратилась в полицию, уроженца Узбекистана вычислили и задержали.

В Петербурге же трое подростков задержаны за нападения на дворников-мигрантов, им вменяют статью "Хулиганство". ТГ-канал "Многонационал" обращает внимание, что в Телеграме "есть несколько довольно крупных каналов (возможно их ведут из-за границы), которые призывают своих подписчиков избивать случайных мигрантов и снимать это на видео, тем самым подводя под статью". Вместо того, чтобы нападать на дворников, в том числе и женщин, канал призывает вступать в организации, легально помогающие наводить порядок на улицах.



