Раненые в Белгородской области, отключения света в Херсонской и ДНР, тяжёлое положение в Кременной

В селе Отрадном Белгородской области украинцы сбросили боеприпас на гражданский автомобиль. Ранены
трое мирных жителей.
Свыше 7,5 тыс. абонентов остаются без электроснабжения
в Верхнерогачинском муниципальном округе Херсонской области из-за обстрела украинцами электроподстанции в Запорожской области.
Пять городских посёлков Горловки, ДНР, остались без электричества
из-за обстрела ВСУ.
ВСУ обстреляли Кременную, ЛНР. Ударами повреждены многоэтажки, административные здания, линии электропередачи и газопроводы. В Телеграме сообщается о тяжёлом положении в Кременной: что МФЦ закрыт, ЗАГС "распускают на неопределённый срок", в больнице нет врачей.