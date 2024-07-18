 

Раненые в Белгородской области, отключения света в Херсонской и ДНР, тяжёлое положение в Кременной

 
В селе Отрадном Белгородской области украинцы сбросили боеприпас на гражданский автомобиль. Ранены трое мирных жителей.
Свыше 7,5 тыс. абонентов остаются без электроснабжения в Верхнерогачинском муниципальном округе Херсонской области из-за обстрела украинцами электроподстанции в Запорожской области.
Пять городских посёлков Горловки, ДНР, остались без электричества из-за обстрела ВСУ.
ВСУ обстреляли Кременную, ЛНР. Ударами повреждены многоэтажки, административные здания, линии электропередачи и газопроводы. В Телеграме сообщается о тяжёлом положении в Кременной: что МФЦ закрыт, ЗАГС "распускают на неопределённый срок", в больнице нет врачей.


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