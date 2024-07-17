Эксперт МГИМО рассказал о ваххабизме в Дагестане

В некоторых районах Дагестана исторически сильны экстремистские настроения, рассказал ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Ахмет Ярлыкапов. Он напомнил, что в конце 90-х годов ХХ века в Дагестане существовала Кадарская зона — автономный анклав с преобладанием экстремистских идей.

Борьбой с экстремистскими религиозными идеями обусловлен принятый в Дагестане в конце 1999 года закон «О запрете ваххабитской и иной экстремистской деятельности». При этом, отметил Ярлыкапов, на практике он не применяется, в том числе потому, что официально приравнять ваххабизм на территории Дагестана к запрещенному на всей территории России экстремизму нельзя, поскольку это осложнит отношения с Саудовской Аравией ("с которой нам нельзя ссориться"), где ваххабизм - официальная идеология. Кроме того, по мнению Ярлыкапова, связывать террористическую деятельность исключительно с ваххабизмом было бы «слишком большим упрощением», и не все ваххабиты поддерживают вооружённый джихад против России.

Телеграм-канал "Многонационал" опубликовал сведения о дагестанце, растоптавшем и оплевавшем православный крест.