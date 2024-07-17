 

Эксперт МГИМО рассказал о ваххабизме в Дагестане

 

В некоторых районах Дагестана исторически сильны экстремистские настроения, рассказал ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Ахмет Ярлыкапов. Он напомнил, что в конце 90-х годов ХХ века в Дагестане существовала Кадарская зона — автономный анклав с преобладанием экстремистских идей.

Борьбой с экстремистскими религиозными идеями обусловлен принятый в Дагестане в конце 1999 года закон «О запрете ваххабитской и иной экстремистской деятельности». При этом, отметил Ярлыкапов, на практике он не применяется, в том числе потому, что официально приравнять ваххабизм на территории Дагестана к запрещенному на всей территории России экстремизму нельзя, поскольку это осложнит отношения с Саудовской Аравией ("с которой нам нельзя ссориться"), где ваххабизм - официальная идеология. Кроме того, по мнению Ярлыкапова, связывать террористическую деятельность исключительно с ваххабизмом было бы «слишком большим упрощением», и не все ваххабиты поддерживают вооружённый джихад против России. 

 

Телеграм-канал "Многонационал" опубликовал сведения о дагестанце, растоптавшем и оплевавшем православный крест.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Исламоведы по-разному объяснили произошедшее в Махачкале
» В Дагестане созданы семь сводных оперативных группировок внутренних войск для борьбы с моджахедами
» За неделю 14 человек стали жертвами вооруженного конфликта на "мирном" Северном Кавказе
» B Дагестан из Чечни перебрасывают войска
» В Дагестане предложили амнистировать боевиков
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Трамп как тест эмоциональной нестабильности молодёжи.

Трамп как тест эмоциональной нестабильности молодёжи.

Бес в ребро

Бес в ребро

Русская песня. Александр Башлачёв

Русская песня. Александр Башлачёв

Что общего между татарской нежитью и марийским богатырём

Что общего между татарской нежитью и марийским богатырём

Путин: Примите неприемлемое

Путин: Примите неприемлемое

Распад НАТО?

Распад НАТО?

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Молдавия объявила Россию главной угрозой, на Украине вступил в силу закон о 90% мовы, РФ стала первым торговым партнёром Таджикистана

  • 13:15
  • 145

В Петербурге мигрант ударил ножом девятиклассника, на таможне задержали огромную партию наркотиков из Средней Азии

  • 12:43
  • 162

Из-за атак ВСУ раненые в Курской и Херсонской областях, ДНР, масштабные отключения энергии в Запорожской области

  • 12:24
  • 169

Эксперт МГИМО рассказал о ваххабизме в Дагестане

  • 10:17
  • 278

С 23 июля доступ в белгородское приграничье будет жёстко ограничен

  • 22:50
  • 437

Миллионы жителей Юга России остались без света

  • 22:13
  • 433
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru