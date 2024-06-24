 

Исламоведы по-разному объяснили произошедшее в Махачкале

Исламовед Роман Силантьев считает, что протоиерей Николай Котельников был главной целью террористов в Махачкале (его фотография была закреплена в их закрытом чате). За последние несколько лет в Дагестане было атаковано четыре православных храма. Силантьев отмечает, что "группа поддержки" ваххабитских террористов в целом известна, и необходимы решительные меры:
«Необходимо усиливать борьбу с ваххабитскими террористами в Дагестане. После очень мягкого наказания по итогам погрома в махачкалинском аэропорту они, видимо, почувствовали свою безнаказанность, но надо было уже тогда давить их самыми жесткими методами, а не пытаться оправдать их действия. Стабилизировать ситуацию поможет только тотальная зачистка этих людей. Известно, где они находятся, кто их поддерживает, и мне кажется, пришло самое время радикальным образом пересмотреть подход к этой проблеме в Дагестане и поставить в этой республике на ключевые посты максимально жестких и бескомпромиссных людей».
 
В то же время старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО историк и исламовед Ахмет Ярлыкапов считает, что проблемой является отсутствие возможностей для дальнейшего карьерного продвижения обеспеченной молодёжи, ведь ещё в 2016 году проведённые Ярлыкаповым и его коллегами исследования выявили, что 80% завербованных террористическими организациями сторонников были детьми полицейских, чиновников и успешных людей, и «сейчас мы видим тот же состав среди тех, кто совершил атаку: родственники главы района, в целом довольно успешные люди», причём это касается всего Северного Кавказа.

«Вероятно, причина в том, что люди сталкиваются с проблемами, такими как "стеклянный потолок", когда они не могут продвигаться дальше в своей карьере, когда достигают определенного предела, а также с проблемами коррупции и так далее», — заявил Ярлыкапов, добавив, что вербовщики террористов в оценке ситуации на Кавказе «опередили нас».

 

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