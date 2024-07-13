 

Возросло число мигрантов, которым закрывают въезд в РФ; это даёт результат

 

С начала 2024 года из России высланы 65 тыс. иностранных граждан, нарушивших закон, закрыт въезд для 120 тыс. (за весь 2023 год был закрыт въезд 170 тыс.). По словам официальной представительницы МВД РФ Ирины Волк, предпринимаемые МВД меры позволили "закрепить тенденцию снижения числа преступлений со стороны иностранных граждан".

"Сократилось количество совершенных ими особо тяжких преступлений на 11,1%, в том числе убийств и покушений на убийство - на 18%, против половой неприкосновенности и половой свободы личности - на 8,5%, грабежей - на 30%, разбоев - почти на 10%".

Число мигрантов, совершивших противоправные деяния, уменьшилось на 3,7%.

"Министерство выступает за ужесточение мер ответственности в отношении нарушителей миграционного законодательства. При этом статистика свидетельствует о том, что планомерная работа МВД России по противодействию преступности и правонарушениям среди мигрантов приносит результаты", - подчеркнула Волк.

 

В Петербурге троих мигрантов доставили в полицию после конфликта со стрельбой.


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