 

Украинцы атакуют российские регионы, 11 раненых в Белгородской области, 3 в ДНР

Нефтебазу в Цимлянске Ростовской области атаковали два беспилотника, один из них достиг цели. Площадь пожара достигла двухсот квадратных метров. На нефтебазе в резервуарах хранится бензин АИ-92 и АИ-95, а также дизельное топливо. Примерно в 10:20 утра пожар удалось потушить.
В Белгородской области украинцами атакованы: Красное (ранен мирный житель, разрушены два частных дома), Зиборовка (уничтожен служебный автомобиль сельхозпредприятия), Поповка (разрушены два нежилых дома), Новостроевка-Вторая (поврежден легковой автомобиль). Губернатор Вячеслав Гладков пояснил, что людям приходится раздавать огнетушители, поскольку зачастую в обстреливаемые районы не может попасть спасательная техника: «Горит, сжигает враг, гибнут спасатели, раненые... А помогать людям, которые приняли решение остаться на обстреливаемой территории, мы должны. Поэтому помогаем всеми ресурсами, которые есть в наших силах». Затем стало известно, что при очередной украинской атаке на Шебекино ранены ещё 8 мирных жителей, в пяти многоквартирных домах и частном доме повреждено остекление и выбиты окна, в одном соцобъекте и двух коммерческих объектах повреждены кровли, фасады и остекления. Один человек ранен в результате сброса боеприпаса с беспилотника на автомобиль в поселке Октябрьский, в Теребрене из-за сброса двух боеприпасов с дрона повреждён частный дом, в Репяховке осколки попали в автобус и три хозпостройки на территории сельхозпредприятия, в Безымене загорелся частный дом. В Мокрой Орловке ранен водитель легкового автомобиля, также с беспилотника сброшены два взрывных устройства на работающий в поле комбайн. В Муроме атакован частный дом, загорелась кровля. В Демидовке повреждения в трех частных домах, в Ясный Зорях повреждён социальный объект.
В настоящее время в белгородской больнице №2 лечатся 32 человека, раненых украинскими обстрелами или дронами, один человек в реанимации. 
В Запорожской области сбросом боеприпаса с дрона ранен сотрудник МЧС, тушивший пожар в Верхней Кринице, повреждён пожарный автомобиль.
В Брянской области украинцами атакована деревня Грудская, повреждён частный дом, нарушено энергоснабжение.
Дронами атакованы Горловка и Владимировка в ДНР, трое раненых мирных жителей, в том числе ребёнок. Обстрелян Донецк. 

 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Четверо погибших и десятки раненых в Белгородской области, раненые в ЛНР, ДНР и Херсонской области, в Волгоградской пожар на нефтебазе
» Мирная жительница погибла и три человека ранены в результате украинской атаки на легковой автомобиль под Белгородом
» Украинцы атакуют российские регионы, раненые в Белгородской области
» Украинцы атакуют российские регионы; девочка, раненая при ударе по Новодружеску, в крайне тяжёлом состоянии
» Украинцы атакуют российские регионы, раненые в Белгородской области и Донецке
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Бес в ребро

Бес в ребро

Русская песня. Александр Башлачёв

Русская песня. Александр Башлачёв

Что общего между татарской нежитью и марийским богатырём

Что общего между татарской нежитью и марийским богатырём

Путин: Примите неприемлемое

Путин: Примите неприемлемое

Распад НАТО?

Распад НАТО?

Столкновение цивилизаций в миниатюре

Столкновение цивилизаций в миниатюре

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Возросло число мигрантов, которым закрывают въезд в РФ; это даёт результат

  • 21:50
  • 220

Маск рассказал о "незаконной сделке", которую предлагала ему Еврокомиссия; Гугл удаляет "настоящие дебаты" с участием Кеннеди

  • 12:53
  • 358

Системы "помощи водителю" ухудшают водительские навыки; разработчик чата GPT запустил секретный проект

  • 11:58
  • 330

10 фактов об американцах-республиканцах

  • 11:26
  • 301

Украинцы атакуют российские регионы, 11 раненых в Белгородской области, 3 в ДНР

  • 11:02
  • 332

Совместим ли абсолютизм с верховенством права?

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru