Украинцы атакуют российские регионы, 11 раненых в Белгородской области, 3 в ДНР

Нефтебазу в Цимлянске Ростовской области атаковали два беспилотника
, один из них достиг цели. Площадь пожара
достигла двухсот квадратных метров. На нефтебазе в резервуарах хранится бензин АИ-92 и АИ-95, а также дизельное топливо. Примерно в 10:20 утра пожар удалось потушить
.
В Белгородской области украинцами атакованы: Красное (ранен мирный житель, разрушены два частных дома), Зиборовка (уничтожен служебный автомобиль сельхозпредприятия), Поповка (разрушены два нежилых дома), Новостроевка-Вторая (поврежден легковой автомобиль). Губернатор Вячеслав Гладков пояснил, что людям приходится раздавать огнетушители, поскольку
зачастую в обстреливаемые районы не может попасть спасательная техника: «Горит, сжигает враг, гибнут спасатели, раненые... А помогать людям, которые приняли решение остаться на обстреливаемой территории, мы должны. Поэтому помогаем всеми ресурсами, которые есть в наших силах». Затем стало известно, что при очередной украинской атаке на Шебекино ранены
ещё 8 мирных жителей, в пяти многоквартирных домах и частном доме повреждено остекление и выбиты окна, в одном соцобъекте и двух коммерческих объектах повреждены кровли, фасады и остекления. Один человек ранен в результате сброса боеприпаса с беспилотника на автомобиль в поселке Октябрьский, в Теребрене из-за сброса двух боеприпасов с дрона повреждён частный дом, в Репяховке осколки попали в автобус и три хозпостройки на территории сельхозпредприятия, в Безымене загорелся частный дом. В Мокрой Орловке ранен водитель легкового автомобиля, также с беспилотника сброшены два взрывных устройства на работающий в поле комбайн. В Муроме атакован частный дом, загорелась кровля. В Демидовке повреждения в трех частных домах, в Ясный Зорях повреждён социальный объект.
В настоящее время в белгородской больнице №2 лечатся 32 человека
, раненых украинскими обстрелами или дронами, один человек в реанимации.
В Запорожской области сбросом боеприпаса с дрона ранен
сотрудник МЧС, тушивший пожар в Верхней Кринице, повреждён пожарный автомобиль.
В Брянской области украинцами атакована
деревня Грудская, повреждён частный дом, нарушено энергоснабжение.
Дронами атакованы
Горловка и Владимировка в ДНР, трое раненых
мирных жителей, в том числе ребёнок. Обстрелян Донецк.