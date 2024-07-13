Украинцы атакуют российские регионы, 11 раненых в Белгородской области, 3 в ДНР

Красное ( ранен мирный житель, разрушены два частных дома), Зиборовка (уничтожен служебный автомобиль сельхозпредприятия), Поповка (разрушены два нежилых дома), Новостроевка-Вторая (поврежден легковой автомобиль). Губернатор Вячеслав Гладков пояснил , что людям приходится раздавать огнетушители, поскольку

Один человек ранен в результате сброса боеприпаса с беспилотника на автомобиль в поселке Октябрьский, в Теребрене из-за сброса двух боеприпасов с дрона повреждён частный дом, в Репяховке осколки попали в автобус и три хозпостройки на территории сельхозпредприятия, в Безымене загорелся частный дом. В Мокрой Орловке ранен

водитель легкового автомобиля, также с беспилотника сброшены два взрывных устройства на работающий в поле комбайн. В Муроме атакован частный дом,

загорелась кровля. В Демидовке

повреждения в трех частных домах, в Ясный Зорях повреждён социальный объект.