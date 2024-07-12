«Народный фронт.Аналитика» оценила работу онлайн платформы «Сервис импортозамещения 2.0»

Эксперты «Народный фронт.Аналитика» провели мониторинг системы «Сервис импортозамещения 2.0», онлайн-платформы на базе государственной информационной системы промышленности, на площадке которой предприниматели могут найти и приобрести аналоги импортных товаров различныхкатегорий. Платформа, по словам разработчиков,предназначена для развития практики замены иностранных товаров на российские аналоги иувеличения спроса на отечественную продукцию. На платформе доступна отечественная и импортная продукция, также она облегчит поиск потенциальных партнеров среди отечественных контрагентов. Вместе с тем, по замечаниям экспертов «Народный фронт.Аналитика», визуально сайт выстроен таким образом, что в первую очередь внимания пользователей концентрируется на импортных товарах.

Система создана в 2022 году по поручению Правительства РФ, оператором является Минпромторг России. С точки зрения данных наполнение осуществляет «Российский фонд технологического развития». Сервис правительственный, но площадка функционирует на базе электронной торговой площадки группы Газпромбанка.

На сервисе представлено более 8000 российских компаний производителей и товаров российского производства, замещающих импортную продукцию, а также 4385 товаров иностранного производства, ограниченных к ввозу в РФ. При этом следует отметить, что площадка содержит импортные товары, не относящиеся прямо к развитию промышленного потенциала (например, относящихся к готовой продукции потребительского рынка), в т.ч. из недружественных стран. Так, на продажу выставлены товары германского бренда Henkel и Bosch, шведского бренда Ikea, импортная туалетная бумага, алкогольные напитки производства британского конгломерата Diageo и французского концерна Pernod Ricard.

Кроме того, при выборе среди импортных товаров опции «Позиция с аналогами», система может предложить аналоги также импортные или даже того же самого производителя. Эксперты «Народный фронт.Аналитика» указывают, что в ситуации беспрецедентного санкционного давления со стороны недружественных стран и территорий под словом «аналоги» с точки зрения выгоды России и её граждан должны пониматься в первую очередь изделия, производимые в нашем государстве. По состоянию же на настоящий момент поставщик или производитель сам определяет, является ли его продукция аналогом товаров иностранного происхождения или нет, верификация же соответствия нуждам производства полностью ложится на плечи закупающей стороны. Кроме того, отсутствие отечественных аналогов может быть знаком для наших производителей о том, что может развиваться в данной нише. Тем более, что многие представители МСП сейчас ищут новые направления, о чем рассказывают нам в рабочих беседах.

Полноценная работа с сервисом доступна толькопосле регистрации пользователей, при которой необходимо указать тип и название организации, дату постановки на учет в налоговом органе, ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО и ОКТМО. Незарегистрированные пользователи могут ознакомиться с общей информацией о портале, возможностями системы и разделом новостей.

Доступ к «Сервис импортозамещения 2.0» в настоящий момент бесплатный, но при подтверждении заказа поставщиком оплачивается комиссия в размере 1% от стоимости сделки.

С точки зрения экспертов Народного фронта площадка может дорабатываться с учетом развития отечественного производства. При этом для поставщиков сервис действительно предоставляет возможности увеличения объема продаж, расширения рынка сбыта и поиска новых заказчиков. В целом сервис уже завоевал определенную долю рынка: за 2023 год на электронном торговом портале оформлено 41,8 тыс. заказов на общую сумму 32,1 млрд. рублей.