Группу мигрантов отправили в колонию за подготовку терактов; исключение Талибана из списка запрещённых идёт успешно

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге вынес приговор пятерым гражданам Таджикистана, готовившим теракты на Урале. Подсудимые Авезов Анваршох, Нурали Дустов, Сангинмурод и Шахромджон Мусофировы и Абубакр Сангчаров получили от 16 до 25 лет лишения свободы. Из материалов дела следует, что они являлись сторонниками движения Талибан (террористическое движение, запрещено в РФ; в настоящее время в РФ успешно идёт процесс исключения Талибана из списка запрещённых) и создали террористическую ячейку. Террористы изготовили взрывное вещество весом три килограмма, расфасовали его и спрятали в тайниках.

Сотрудники ФСБ вышли на них в ходе мероприятий по выявлению нелегальных мигрантов. В 2021 году были задержаны 15 человек, из которых десятерых выдворили, а пятерых уличили в причастности к терроризму.

В Саратове задержали четырех россиян и двух их сообщников из стран ближнего зарубежья, помогавших иностранцам пересекать границу России. С сентября 2023 по март 2024 года иностранцы, не имеющие разрешительных документов на пребывание в России, обращались к подозреваемым. Их перевозили через государственную границу в соседнюю страну, выдавали новую миграционную карту, а затем ввозили обратно.