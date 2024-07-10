 

Группу мигрантов отправили в колонию за подготовку терактов; исключение Талибана из списка запрещённых идёт успешно

 

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге вынес приговор пятерым гражданам Таджикистана, готовившим теракты на Урале. Подсудимые Авезов Анваршох, Нурали Дустов, Сангинмурод и Шахромджон Мусофировы и Абубакр Сангчаров получили от 16 до 25 лет лишения свободы. Из материалов дела следует, что они являлись сторонниками движения Талибан (террористическое движение, запрещено в РФ; в настоящее время в РФ успешно идёт процесс исключения Талибана из списка запрещённых) и создали террористическую ячейку. Террористы изготовили взрывное вещество весом три килограмма, расфасовали его и спрятали в тайниках.

Сотрудники ФСБ вышли на них в ходе мероприятий по выявлению нелегальных мигрантов. В 2021 году были задержаны 15 человек, из которых десятерых выдворили, а пятерых уличили в причастности к терроризму.

 

В Саратове задержали четырех россиян и двух их сообщников из стран ближнего зарубежья, помогавших иностранцам пересекать границу России. С сентября 2023 по март 2024 года иностранцы, не имеющие разрешительных документов на пребывание в России, обращались к подозреваемым. Их перевозили через государственную границу в соседнюю страну, выдавали новую миграционную карту, а затем ввозили обратно.


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» В Нижегородской области раскрыли канал, через который в РФ незаконно попали более 10 тыс. мигрантов
» Число нелегальных мигрантов, за год приплывших на лодках в Британию, приближается к 50 000
» Путин: мы подходим к тому, чтобы исключить Талибан из списка террористических организаций
» В России появится реестр запрещённых символов
» Депортация таджиков закончилась, так и не начавшись?
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Бес в ребро

Бес в ребро

Русская песня. Александр Башлачёв

Русская песня. Александр Башлачёв

Что общего между татарской нежитью и марийским богатырём

Что общего между татарской нежитью и марийским богатырём

Путин: Примите неприемлемое

Путин: Примите неприемлемое

Распад НАТО?

Распад НАТО?

Столкновение цивилизаций в миниатюре

Столкновение цивилизаций в миниатюре

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Группу мигрантов отправили в колонию за подготовку терактов; исключение Талибана из списка запрещённых идёт успешно

  • 10:09
  • 63

Мигранты-курьеры зарабатывают столько же, сколько российские айтишники

  • 22:36
  • 322

Муфтий Татарстана заявил, что "быть покрытой для женщины - приказ Всевышнего"

  • 18:12
  • 324

Раскрыты размер дивидендов богатейших российских миллиардеров и средний размер банковских вкладов россиян

  • 16:22
  • 369

В Ногинске мигрант обманул многодетную мать, в Оренбурге мигрант приставал к девочке и встретил отпор

  • 16:04
  • 524

Германия, Италия и ОАЭ прибавили миллионы населения, но только благодаря иммиграции

  • 12:49
  • 375
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru