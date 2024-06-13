 

В Нижегородской области раскрыли канал, через который в РФ незаконно попали более 10 тыс. мигрантов

Сотрудники УФСБ по Нижегородской области совместно с полицейскими пресекли деятельность преступной группы, в которой состояли три мигранта из Средней Азии и два гражданина России, и деятельность которой была направлена на организацию незаконной миграции. В результате незаконной деятельности на территории России пребывало свыше 10 тыс. мигрантов.
В Хабаровске за незаконную легализацию мигрантов задержали двух дельцов. Им вменяют легализацию минимум 26 граждан Киргизии, но в действительности речь может идти о сотнях или даже тысячах человек. 
Сотрудники ГУ МВД по Запорожской области совместно с региональным управлением ФСБ России, Следственного комитета и при силовой поддержке Росгвардии провели рейд, в ходе которого выявили 99 нарушений миграционного законодательства.
Ранее глава ФСБ Александр Бортников рассказал, что Украина и НАТО вербуют среднеазиатских мигрантов для совершения терактов в России. 
В Севастополе пятеро нелегальных мигрантов из Таджикистана приставали к девочкам и избили русского спортсмена. 
Германа Печатникова, русского, отца пятерых детей (граждан России), депортируют из РФ за "нарушение миграционного учёта".
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