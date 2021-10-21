 

Путин: мы подходим к тому, чтобы исключить Талибан из списка террористических организаций

 

Выступая на пленарном заседании клуба "Валдай", президент РФ сказал, что не за горами исключение Талибана (пока ещё запрещённая в России террористическая организация) из списка террористических организаций:

"Мы все ожидаем от тех людей, от "Талибана", которые контролируют сейчас безусловно ситуацию в Афганистане, ожидаем, что ситуация будет развиваться в позитивном ключе... Мы солидарны (с общими решениями по "Талибану") и будем принимать решение об исключении их из этого террористического списка, из списка террористических организаций... Мне кажется, что мы к этому подходим... Позиция России будет заключаться в том, чтобы двигаться именно в этом направлении. Но все-таки эти решения должны быть приняты таким же образом и способом, которым они принимались раньше, когда мы это движение включали в список террористических организаций".


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APN.ru