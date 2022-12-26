 

Число нелегальных мигрантов, за год приплывших на лодках в Британию, приближается к 50 000

Ещё 90 нелегальных мигрантов пересекли Ла-Манш в Рождество, и таким образом число обнаруженных нелегальных мигрантов, приплывших в этом году из Франции в Британию, достигло 45 552 человек. 
Возможно, оно и не успеет достигнуть пятидесяти тысяч, но для сравнения: в прошлом году это было 28 526 человек. В 2020-м -- около восьми тысяч, а в 2019-м -- менее двух тысяч человек.
Национальный состав мигрантов разнообразен: от эфиопов до иранцев. В настоящее время в Британии подготавливается законодательная почва для того, чтобы пересылать этих мигрантов в Руанду, однако на практике это пока не осуществляется.
https://www.dailymail.co.uk/news/article-11574243/Migrant-smugglers-dont-Christmas-90-cross-Channel-Christmas-Day-small-boats.html

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APN.ru