 

Мигранты стали в 10 раз чаще проваливать экзамен по русскому языку; в Приморье незаконно легализовали 11 тыс. мигрантов

После смены ректора Государственного института русского языка им. Пушкина и заведения уголовного дела о выдаче поддельных сертификатов, число мигрантов, успешно сдающих экзамен на знание русского языка, уменьшилось в десять раз. Раньше отказ в выдаче сертификата встречали только 3% мигрантов, теперь - 30%. 
В Приморском крае полицейские пресекли деятельность преступной группы, занимающейся незаконной легализацией иностранцев в России. С 2022 года преступники помогли в легализации почти 11 тысячам мигрантов, за что получили 25 миллионов рублей.
 
В ноябре 2023 года гражданин Узбекистана, живущий в Подмосковье, создал фейковую страницу во «ВКонтакте» под женским именем, познакомился с четырнадцатилетней жительницей Алтайского края и за деньги уговорил её прислать откровенные фото, после чего разместил фотографии девочки на своей странице. Возбуждены уголовные дела о развратных действиях и демонстрации порнографических изображений несовершеннолетних. 

 

В Москве мигрант пытался увести мальчика со двора под предлогом покупки еды. 

 

В Крыму пресекли деятельность двух религиозных школ, где под видом уроков об исламе детей и их родителей учили экстремизму. Занятия организовал так называемый Таврический муфтият — незаконная проукраинская организация.


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» В Калужской области мигрантам незаконно оформляли сертификаты о знании русского языка
» Ливанов предложил упростить экзамены по русскому языку для мигрантов
» Гастарбайтеры тест на знание русского языка сдавать не собираются
» Глава движения "Таджикские трудовые мигранты": 80% трудовых мигрантов не нужны России
» Таллиннское время пошло вспять
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Русская песня. Александр Башлачёв

Русская песня. Александр Башлачёв

Что общего между татарской нежитью и марийским богатырём

Что общего между татарской нежитью и марийским богатырём

Путин: Примите неприемлемое

Путин: Примите неприемлемое

Распад НАТО?

Распад НАТО?

Столкновение цивилизаций в миниатюре

Столкновение цивилизаций в миниатюре

Как изменить \

Как изменить "гены" избранности Гегемона?

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

В РФ "не во всех регионах" существует анализ общения на национальных языках

  • 12:38
  • 76

Мигранты стали в 10 раз чаще проваливать экзамен по русскому языку; в Приморье незаконно легализовали 11 тыс. мигрантов

  • 12:01
  • 114

Семьи с детьми ранены украинскими атаками на Белгородскую область. Боец СВО рассказал, сколько денег уходит на обмундирование

  • 11:43
  • 141

Хозяин "Еврохима" Мельниченко рассказал Такеру Карлсону, как в действительности следовало бы бороться с глобальным потеплением

  • 00:55
  • 448

Российские мобильные операторы продолжают завышать цены на звонки из Крыма

  • 19:20
  • 321

В КБР возбуждено уголовное дело против "шариатского патруля"; исламский координационный центр поддержал запрет никаба

  • 13:57
  • 432
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru