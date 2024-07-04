Мигранты стали в 10 раз чаще проваливать экзамен по русскому языку; в Приморье незаконно легализовали 11 тыс. мигрантов

После смены ректора Государственного института русского языка им. Пушкина и заведения уголовного дела о выдаче поддельных сертификатов, число мигрантов, успешно сдающих экзамен на знание русского языка, уменьшилось в десять раз
. Раньше отказ в выдаче сертификата встречали только 3% мигрантов, теперь - 30%.
В Приморском крае полицейские пресекли деятельность преступной группы, занимающейся незаконной легализацией иностранцев в России. С 2022 года преступники помогли в легализации почти 11 тысячам мигрантов, за что получили 25 миллионов рублей.
В ноябре 2023 года гражданин Узбекистана, живущий в Подмосковье, создал фейковую страницу во «ВКонтакте» под женским именем, познакомился с четырнадцатилетней жительницей Алтайского края и за деньги уговорил её прислать откровенные фото, после чего разместил фотографии девочки на своей странице. Возбуждены уголовные дела
о развратных действиях и демонстрации порнографических изображений несовершеннолетних.
В Москве мигрант пытался
увести мальчика со двора под предлогом покупки еды.
В Крыму пресекли деятельность двух религиозных школ, где под видом уроков об исламе детей и их родителей учили экстремизму. Занятия организовал так называемый Таврический муфтият — незаконная проукраинская организация.