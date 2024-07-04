Мигранты стали в 10 раз чаще проваливать экзамен по русскому языку; в Приморье незаконно легализовали 11 тыс. мигрантов

В Приморском крае полицейские пресекли деятельность преступной группы, занимающейся незаконной легализацией иностранцев в России. С

В Крыму пресекли деятельность двух религиозных школ, где под видом уроков об исламе детей и их родителей учили экстремизму. Занятия организовал так называемый Таврический муфтият — незаконная проукраинская организация.