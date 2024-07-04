Хозяин "Еврохима" Мельниченко рассказал Такеру Карлсону, как в действительности следовало бы бороться с глобальным потеплением

Такер Карлсон сделал интервью с одним из богатейших людей России Андреем Мельниченко (глава "Еврохима" и группы "СУЭК", первое место в рейтинге российских миллиардеров "Форбса"), и тот изложил свои взгляды на глобальное потепление, которые сильно отличаются от продвигаемой на Западе повестки.

По мнению Мельниченко, повышение температуры поверхности планеты (примерно на полтора градуса) существует, но вклад человеческой деятельности в глобальную температуру составляет лишь 6%. Поэтому для противостояния изменению климата следовало бы сосредоточиться не на уничтожении отраслей экономики, а на повышении отражающей способности поверхности планеты (альбедо), а также на противостоянии разрушению вечной мерзлоты (многолетнемёрзлых грунтов), поскольку при этом выделяется огромное количество углекислого газа и метана. В частности, Мельниченко указал на необходимость сажать большое количество леса и возможность окрашивать крыши домов (и даже дорожных покрытий) в белый цвет, поскольку белый гораздо лучше отражает солнечные лучи, чем тёмные оттенки. Он указал на то, что в странах Евросоюза чисто физически нельзя посадить много леса, и усомнился в том, что Россия будет лидером в борьбе с потеплением, поскольку, по сумме факторов, оно для России скорее выгодно, чем невыгодно.

Карлсон предположил, что подобные способы не приносят большой власти или большого дохода бюрократическим структурам и, вероятно, поэтому так мало распространены. Также он отметил, что из энергозатратных отраслей, с которыми борются глобалисты, почему-то исключён искусственный интеллект.