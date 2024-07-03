 

Жива ли американская мечта?

Под "американской мечтой" традиционно понимается стереотип, что в США любой человек может добиться успеха, если будет много и целеустремлённо трудиться. По данным американского Исследовательского центра Пью, в это продолжают верить 53% американцев, причём в основном это люди старшего возраста. Так, среди американцев старше 65 лет 68% верят, что американская мечта всё ещё возможна, среди людей в возрасте 50-64 лет в это верят 61%, зато среди тех, кому меньше 50 лет, вера в американскую мечту падает до 39-43%.
41% американцев считают, что американская мечта была возможна когда-то, 6% полагают, что она не была возможна никогда.
Республиканцы верят в американскую мечту чуть чаще, чем демократы (56% vs. 50%).
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APN.ru