Три четверти чёрных американцев верят в расовые теории заговора

По данным американского Исследовательского центра Пью, значительное большинство чернокожих в США по-прежнему убеждены, что против них существует правительственный заговор, делающий их неполноценными по сравнению с белыми.

Например, 76% чернокожих считают, что чёрных представителей власти намеренно дискредитируют, также 76% уверены, что полиция почти ничего не делает, чтобы очистить чёрные кварталы от оружия и наркотиков. 74% считают, что чёрных специально сажают в тюрьмы, чтобы тюремная система могла делать деньги на заключённых. 67% полагают, что бизнес специально сбывает чёрным предметы роскоши, чтобы держать их в долгах. 55% верят, что на чёрных ставят медицинские эксперименты без их ведома и согласия. Также 55% думают, что правительство специально поощряет чёрных женщин становиться матерями-одиночками, чтобы чёрные мужчины оказывались не нужны. 51% чёрных американцев верят, что правительство специально продвигает контрацепцию и аборты среди чёрных, чтобы чернокожих было меньше.

13% чёрных американцев заявляют, что подвергаются расовой дискриминации регулярно, 62% говорят, что подвергаются ей время от времени. 76% тех, кто считает, что подвергался дискриминации, говорят, что она их злит.

75% чернокожих американцев уверены, что должны работать больше других, чтобы чего-то добиться.

52% чернокожих американцев верят, что СМИ специально принижают их значение.