 

Три четверти чёрных американцев верят в расовые теории заговора

По данным американского Исследовательского центра Пью, значительное большинство чернокожих в США по-прежнему убеждены, что против них существует правительственный заговор, делающий их неполноценными по сравнению с белыми.
Например, 76% чернокожих считают, что чёрных представителей власти намеренно дискредитируют, также 76% уверены, что полиция почти ничего не делает, чтобы очистить чёрные кварталы от оружия и наркотиков. 74% считают, что чёрных специально сажают в тюрьмы, чтобы тюремная система могла делать деньги на заключённых. 67% полагают, что бизнес специально сбывает чёрным предметы роскоши, чтобы держать их в долгах. 55% верят, что на чёрных ставят медицинские эксперименты без их ведома и согласия. Также 55% думают, что правительство специально поощряет чёрных женщин становиться матерями-одиночками, чтобы чёрные мужчины оказывались не нужны. 51% чёрных американцев верят, что правительство специально продвигает контрацепцию и аборты среди чёрных, чтобы чернокожих было меньше. 
13% чёрных американцев заявляют, что подвергаются расовой дискриминации регулярно, 62% говорят, что подвергаются ей время от времени. 76% тех, кто считает, что подвергался дискриминации, говорят, что она их злит. 
75% чернокожих американцев уверены, что должны работать больше других, чтобы чего-то добиться. 
52% чернокожих американцев верят, что СМИ специально принижают их значение. 
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Факты о чернокожих американцах-республиканцах
» Чёрные американцы поддерживают легализацию марихуаны и наказание за обидные слова в сети
» 76% американских чёрных заявили, что цвет кожи для них очень важен
» Большинство американцев равнодушны к уменьшению белого населения США
» Особенности религиозности чёрных американцев
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Пересидеть ядерку. Где-то под Лиссабоном. Серьёзно?

Пересидеть ядерку. Где-то под Лиссабоном. Серьёзно?

Русский Адам

Русский Адам

В России есть идеология

В России есть идеология

Русские проекты в зарубежье. Обломки и перспективы

Русские проекты в зарубежье. Обломки и перспективы

Индика: русофобский бэд-трип релокантов

Индика: русофобский бэд-трип релокантов

Субъектность России и США.

Субъектность России и США.

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Семигин снят с должности главы комитета по делам национальностей

  • 22:05
  • 57

Глава ФСБ рассказал, что мигрантов вербуют для совершения преступлений в РФ

  • 12:37
  • 257

Экс-мэр Купянска скончался в больнице, раненые в Белгородской области, погибшие в ДНР, США вооружат "Азов"

  • 12:22
  • 260

Татарстан и Чечня примут афганских мигрантов, в ХМАО мигрант держал рабов, в Вологде убита преподаватель вуза

  • 11:47
  • 294

Три четверти чёрных американцев верят в расовые теории заговора

  • 10:52
  • 231

В Карачаево-Черкессии раскрыли ОПГ из высокопоставленных чиновников

  • 10:34
  • 236
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru