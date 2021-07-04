65% американцев верят в разумную жизнь на других планетах

По данным опроса Исследовательского центра Пью (Вашингтон), 65% американских граждан верят в существование разумной жизни на других планетах (34% не верят, ещё 2% отказались отвечать на этот вопрос).

Из числа американцев, верящих в НЛО, 51% считают, что они не представляют угрозы для национальной безопасности, и 36% считают, что НЛО представляют небольшую угрозу. Лишь 10% американцев полагают, что опасность НЛО велика. 17% американцев верят, что НЛО дружелюбны, и 74% думают, что НЛО безразличны к человечеству.







