65% американцев верят в разумную жизнь на других планетах

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По данным опроса Исследовательского центра Пью (Вашингтон), 65% американских граждан верят в существование разумной жизни на других планетах (34% не верят, ещё 2% отказались отвечать на этот вопрос).
Из числа американцев, верящих в НЛО, 51% считают, что они не представляют угрозы для национальной безопасности, и 36% считают, что НЛО представляют небольшую угрозу. Лишь 10% американцев полагают, что опасность НЛО велика. 17% американцев верят, что НЛО дружелюбны, и 74% думают, что НЛО безразличны к человечеству. 


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