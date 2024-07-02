Семь мирных жителей - четверо женщин, двое мужчин и ребёнок - пострадали в результате атаки ВСУ на Белгород и Белгородский район вечером 1 июля. В результате повторного обстрела Шебекина ранен сотрудник МЧС. Повторная атака произошла во время тушения пожара на парковке торгового центра. Мирный житель ранен при атаке дрона на посёлок Октябрьский, повреждены микроавтобус и легковой автомобиль. В Шебекинском городском округе повреждены два частных дома и грузовой автомобиль. Мирный житель ранен при атаке ВСУ на Новую Таволжанку. Из-за украинских атак в Грайвороне загорелся легковой автомобиль, в Безымене повреждены пять домов, в Горьковском повреждён частный дом, в Репяховке повреждены четыре автомобиля.

В Курской области в течение дня 1 июля обстреливались: пункт пропуска «Суджа», сёла Заолешенка, Свердликово, Гуево, Горналь, хутор Олешня, посёлки Тёткино и Краснооктябрьский, сёла Сергеевка, Весёлое, деревня Елизаветовка, село Гордеевка, деревни Бяхово и Викторовка. В области после атак ВСУ нуждаются в восстановлении 6 многоквартирных жилых домов и более 420 частных домовладений.

В Макеевке, ДНР, две мирные жительницы 1979 и 1983 г.р. ранены при падении обломков сбитых украинских ракет.

В Горностаевке Херсонской области из-за миномётного обстрела ВСУ погибла пожилая женщина, её муж тяжело ранен. Также раненые в Днепрянах и Алёшках.

Украинские войска обстреляли населенные пункты Каменка-Днепровская и Великая Знаменка в Запорожской области.



Заслуженный военный лётчик РФ, генерал-майор в отставке Владимир Попов сказал, что РФ не будет сбивать дроны НАТО рядом с границами Крыма, поскольку ООН не признаёт эти территории воздушным пространством РФ.

«Мы сделали заявку, чтобы восстановить свои права на государственную границу, воздушное пространство и морские территории. Но этот район до сих пор не утвержден в ООН. В организации есть комитет, который занимается этим вопросом. Они под разными предлогами, хотя уже 10 лет прошло, не утверждают наши границы в Крыму (...) Мы не можем их [дроны НАТО] сбить, поэтому только вытесняем их".



